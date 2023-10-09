Видео уборки захватывают соцсети! Как собирают клюкву в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к добыче красного золота. Речь о главном полесском богатстве – клюкве. В этом году урожай в два раза больше прошлогоднего. И его отправляют за 9 000 километров. Популярность у этой ягоды растет не только благодаря витаминному составу, но и способу уборки. Видео промышленного сбора захватывает белорусские соцсети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрелище и правда завораживает. Подробности у Кристины Протосовицкой.

Десятки видео разлетаются по социальным сетям, но лишь его блог – от первого лица. Механизатор Александр Водчик первый год на мокрой уборке, но далеко не первый за рулем. После равнины – пейзаж из этой кабины впечатляет! Увиденным активно делится с подписчиками.

Александр Водчик, механизатор сельхозпредприятия «Полесские Журавины»:

Интересно работать, поэтому и пришел.

– Каково войти это, в первый раз войти в воду на тракторе?

– Прикольно. Не знаю, на комбайне работал. Получается, фактически также, только там по земле – рожь, пшеница шатаются, а здесь волны.

– Почему решили снимать?

– Замечаю то, что не замечают другие.

Василий Лягуский, директор сельхозпредприятия «Полесские Журавины»:

Слава богу есть такие. Молодцы! Понимаете, они же разносторонние, умницы. И терпят вот – холод, вода – они работают.

Мокрая технология уборки клюквы применяется еще с 1980-х годов. На постсоветском пространстве это чуть ли не единственное место. Чеки, а их в хозяйстве целых 72, перед уборкой их затапливают водой, а затем обмолачивают ягоду. Белорусские тракторы умеют плавать. Не любая техника подойдет – под заказ меняют строение, чтобы не утопить.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Видео плавающих тракторов захватили социальный сети. Мокрый способ сбора клюквы поражает, и мы сразу же стараемся ответить на все вопросы скептиков. Для смазки этих трактором не используются масла, а только тугоплавкие вещества.

Под мокрый способ отводят 68 гектаров из 80. Клюкву срывают, всплывает, а затем стягивают в своеобразное алое сердце. Секрет уборки – в самой ягоде.

Виталий Буката, главный агроном сельхозпредприятия «Полесские Журавины»:

Она имеет внутри пустотелое пространство – камера такая воздушная и поэтому всплывает на поверхность воды. В этом году урожай примерно в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Это, конечно, довольно радует.

В хозяйстве «Полесские Журавины» убрали треть площадей – общий сбор достигнет 200 тонн. Не рекорд, специалисты объясняют. Последние годы клюква страдает: зимой не хватает плотного крова из снега. Вегетация проходит неравномерно. Особенно это видно на плантациях для ручного сбора. Уже 15 лет Любовь Карповна ювелирно собирает золото полесской земли.

Любовь Абрамчук, сборщица сельхозпредприятия «Полесские Журавины»:

Если клюква хорошая, набираем до 100 килограммов. Платят хорошо – 2 рубля за килограмм. Она полезная для здоровья, от давления помогает.

Красный урожай ждут как в Беларуси, так и за ее пределами. Свежую ягоду раньше отправляли даже на стол английской королеве – партии везли в Англию. Отныне, британцы останутся без витаминов – не обошлось без европейских соседей, которые сломали логистические цепочки. Клюкву теперь доставляют в Томск, Хабаровск и Москву. Василий Лягуский:

Много было поставок на Европу, то сейчас перестраиваемся. Как сказал глава государства: у нас есть этот год, может быть, еще тот – и мы так и делаем. Если раньше мы отправляли в Англию, то сегодня мы отправили ягоду еще дальше – в Хабаровск. Дошла, и, я думаю, потребитель и там у нас будет.