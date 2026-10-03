Новости по тегу #Охота в Беларуси

До 31 декабря охотники выходят в угодья за лосем, оленем и косулей.
Как звучит настоящий голос белорусского леса, чем удивляет кухня охотников и кто забрал главный трофей премьерного фестиваля?
Выставка уникальных трофеев, мастер-классы и зрелищные показательные выступления – фестиваль объединил не только бывалых охотников, но и всех, кто интересуется природой, вековыми традициями и активным отдыхом на свежем воздухе.
«Чтобы люди не волновались, мы охотимся только на особей резервного генофонда, которые утратили свои функции репродуктивные и являются уже старыми особями».
По итогам 2025 года доходы от иностранного охотничьего туризма превысили 17 миллионов рублей, что на 47% больше показателей предыдущего года. Развитие всей отрасли обеспечивается преимущественно за счет притока зарубежных инвестиций.
В 2025 году доходы от такого туризма в системе Минлесхоза превысили 17 млн рублей, заметный рост зафиксирован в нескольких областях. Увеличивается и внутренний охотничий туризм.
Охота на водоплавающую дичь проводится в светлое время суток только из засады с подманиванием. Добытчикам вальдшнепа стрелять разрешено исключительно с 18:00 до 22:00. Обязательное условие законной охоты – наличие путевки.
С 20 марта по 10 мая разрешена охота на самцов глухаря (кроме Брестской и Гродненской областей).
В планах – четкая регламентация угодий, контроль за выдачей разрешений и соблюдением правил безопасности.
Ролики о том, что дикие животные разгуливают по улицам, уже не шокируют, но все еще удивляют. Недавно медвежонок пробегал по пешеходному переходу дорогу в Витебске. Взрослые особи встречаются и на трассах, идут к людям, и те, кого принято считать краснокнижными, меняют этот статус.
В программе – настоящий марафон событий: от мастер-классов по старинным методам охоты до международных выставок.
Места дикие и заповедные. Леса богаты на грибы и ягоды. В этом северном космосе стоит побывать каждому белорусу!
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