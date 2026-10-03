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Новости по тегу #Охота в Беларуси

В Беларуси стартовал сезон загонной охоты на копытных
03 октября 2026 17:19

В Беларуси стартовал сезон загонной охоты на копытных

Охота как искусство – в Налибокской пуще дали старт уникальному национальному фестивалю
25 июля 2026 17:11

Охота как искусство – в Налибокской пуще дали старт уникальному национальному фестивалю

Первый в истории Беларуси! В Налибокской пуще проходит национальный охотничий фестиваль
25 июля 2026 14:00

Первый в истории Беларуси! В Налибокской пуще проходит национальный охотничий фестиваль

Без вреда для популяции! Как в Беларуси устроена охота на зубров – узнали в лесхозе
28 июня 2026 17:50

Без вреда для популяции! Как в Беларуси устроена охота на зубров – узнали в лесхозе

Доходы от иностранного охотничьего туризма в Беларуси превысили 17 млн рублей
12 мая 2026 07:35

Доходы от иностранного охотничьего туризма в Беларуси превысили 17 млн рублей

БООР: Охотники из Европы и России едут в Беларусь за хорошими трофеями
11 мая 2026 14:35

БООР: Охотники из Европы и России едут в Беларусь за хорошими трофеями

В Беларуси до 10 мая разрешена охота на пернатую дичь
30 марта 2026 14:21

В Беларуси до 10 мая разрешена охота на пернатую дичь

В Беларуси начался сезон охоты на глухаря и тетерева
20 марта 2026 08:36

В Беларуси начался сезон охоты на глухаря и тетерева

В Беларуси усилен контроль за организацией и проведением охоты
26 ноября 2025 08:02

В Беларуси усилен контроль за организацией и проведением охоты

Что происходит с дикими животными в Беларуси и почему впервые за 40 лет разрешили охоту на рысь? Рассказали в БООР
23 ноября 2025 18:17

Что происходит с дикими животными в Беларуси и почему впервые за 40 лет разрешили охоту на рысь? Рассказали в БООР

Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма
02 ноября 2025 07:53

Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма

Сафари по-россонски! Почему иностранцы выбирают наш край для охотничьего туризма
20 октября 2025 16:52

Сафари по-россонски! Почему иностранцы выбирают наш край для охотничьего туризма