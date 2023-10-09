В МВД рассказали, сколько фактов жестокого обращения с животными регистрируется в Беларуси

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ:

Довольно долго работали над этим проектом закона. Сейчас идет общественное обсуждение. Некоторые его пункты весьма дискуссионны. Среди предложений – обязательное чипирование домашних животных. Некоторые улыбаются и ухмыляются, когда об этом идет речь: мол, больше проблем у нас нет в стране, как животными заниматься. Как часто обращаются за помощью или по фактам жестокого обращения с животными? Может быть, мы все-таки надумали?

Кирилл Казаков, СТВ:

Слушай, есть несколько случаев, которые дошли по Президента.

Михаил Жильцов, начальник отделения главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Да, были такие случаи. Приведу немножко статистки. Преступных деяний в отношении животных, например в 2021 году, было совершено 31, в 2022-м – 34, а за 9 месяцев 2023-го – 22. Много это или мало – не знаю. Но по крайней мере убийств…

Кирилл Казаков:

Это то, что стало известно, скажем так.