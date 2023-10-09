В МВД рассказали, сколько фактов жестокого обращения с животными регистрируется в Беларуси

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Довольно долго работали над этим проектом закона. Сейчас идет общественное обсуждение. Некоторые его пункты весьма дискуссионны. Среди предложений – обязательное чипирование домашних животных. Некоторые улыбаются и ухмыляются, когда об этом идет речь: мол, больше проблем у нас нет в стране, как животными заниматься. Как часто обращаются за помощью или по фактам жестокого обращения с животными? Может быть, мы все-таки надумали?
Кирилл Казаков, СТВ:
Слушай, есть несколько случаев, которые дошли по Президента.
Михаил Жильцов, начальник отделения главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Да, были такие случаи. Приведу немножко статистки. Преступных деяний в отношении животных, например в 2021 году, было совершено 31, в 2022-м – 34, а за 9 месяцев 2023-го – 22. Много это или мало – не знаю. Но по крайней мере убийств…
Кирилл Казаков:
Это то, что стало известно, скажем так.
Михаил Жильцов:
Да, вот именно. Это по меньшей мере меньше, чем регистрируется убийств в отношении людей. Но, опять же, это то, что нам стало известно, где граждане обратились, что стало достоянием общественности, появилось в интернете, СМИ. Преступления достаточно латентные, скрытые, много фактов мы не знаем.
Но при этом, чтобы считать деяние преступным, надо, чтобы совпало несколько факторов. Во-первых, надо, чтобы это деяние повлекло увечья либо гибель животного и при этом было совершено из хулиганских либо других низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего. Тогда это будет считаться преступлением. Ответственность за это уголовное деяние предусмотрена до 3 лет лишения свободы. При этом если увечья либо гибель животного произошла, но деяние не совершено из хулиганских либо в присутствии несовершеннолетнего, то ответственность предусмотрена уже Кодексом об административных правонарушениях.
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