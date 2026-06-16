216 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦЭ

В Слуцке таких ребят пятеро. В гимназии №1 – два 100-балльника. Илья Кадыш получил высший результат сразу по двум предметам: по обществоведению и белорусскому языку. Огромную роль в успехе сыграли школьные учителя. Они помогли разобрать сложные темы и вовремя устранить пробелы. Полезным стал и опыт участия в олимпиадах – это добавило уверенности.

Илья Кадыш, выпускник гимназии № 1: Несмотря на то, что на протяжении четырех последних лет я принимал участие в олимпиадах по истории, и весьма результативно, я все же планирую поступать на факультет международных отношений. Трудно сказать по поводу моей будущей профессии, на данный момент я не определился, но это, на все 100 % могу сказать, будет что-то, связанное с общественной деятельностью. Я хочу приносить пользу своей стране и ее гражданам.

Ирина Куницкая, учитель истории и обществоведения гимназии № 1:

Наша гимназия стремится к тому, чтобы 100-балльников у нас было как можно больше каждый год. Для этого старается весь коллектив.

Сейчас ребята готовятся к поступлению. Прием документов на бюджетные места в вузы стартует 12 июля. А высокие результаты на экзаменах дают уверенность и хорошие стартовые позиции.