216 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦЭ
216 11-классников Минской области набрали 100 баллов на экзамене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Слуцке таких ребят пятеро. В гимназии №1 – два 100-балльника. Илья Кадыш получил высший результат сразу по двум предметам: по обществоведению и белорусскому языку. Огромную роль в успехе сыграли школьные учителя. Они помогли разобрать сложные темы и вовремя устранить пробелы. Полезным стал и опыт участия в олимпиадах – это добавило уверенности.
Илья Кадыш, выпускник гимназии № 1:
Несмотря на то, что на протяжении четырех последних лет я принимал участие в олимпиадах по истории, и весьма результативно, я все же планирую поступать на факультет международных отношений. Трудно сказать по поводу моей будущей профессии, на данный момент я не определился, но это, на все 100 % могу сказать, будет что-то, связанное с общественной деятельностью. Я хочу приносить пользу своей стране и ее гражданам.
Ирина Куницкая, учитель истории и обществоведения гимназии № 1:
Наша гимназия стремится к тому, чтобы 100-балльников у нас было как можно больше каждый год. Для этого старается весь коллектив.
Сейчас ребята готовятся к поступлению. Прием документов на бюджетные места в вузы стартует 12 июля. А высокие результаты на экзаменах дают уверенность и хорошие стартовые позиции.
Выпускной-2026! Собрали самые яркие кадры главного вечера для минских 11-классников – смотрите здесь.