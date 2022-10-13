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13 октября презентовали сборник белорусской классики «Бацькоўскі дар»

13 октября 2022 16:48
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Новости Беларуси. О важности печатного слова 13 октября говорили на презентации книги «Бацькоўскі дар». В ней собраны воедино шедевры белорусской классики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 октября презентовали сборник белорусской классики «Бацькоўскі дар»-1

Символично, что официальный релиз приурочен ко Дню матери и новому празднику календаря – Дню отца, который в 2022 году впервые отметят в нашей стране 21 октября. В издательстве уверены, что этот сборник займет достойное место в копилке отличительных семейных подарков.

13 октября презентовали сборник белорусской классики «Бацькоўскі дар»-4

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У меня в руках «Бацькоўскі дар» – это такое яркое проявление, каким образом можно вовлечь семью, детей в очень важную составляющую коммуникации в целях воспитания. В книге «Бацькоўскі дар» – наши классики, «Спадчына», «Новая зямля» Янки Купалы и Якуба Коласа. Это наш родительский дар. Мы хотим, чтобы дети впитали в себя все лучшее, что есть в нас.

13 октября презентовали сборник белорусской классики «Бацькоўскі дар»-7

Отметим, что проект подготовлен силами Белорусского союза женщин, Министерства информации и издательства «Народная асвета».

# Книги # общество # Лилия Ананич # Фотофакт

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