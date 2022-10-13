13 октября презентовали сборник белорусской классики «Бацькоўскі дар»

Символично, что официальный релиз приурочен ко Дню матери и новому празднику календаря – Дню отца, который в 2022 году впервые отметят в нашей стране 21 октября. В издательстве уверены, что этот сборник займет достойное место в копилке отличительных семейных подарков.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У меня в руках «Бацькоўскі дар» – это такое яркое проявление, каким образом можно вовлечь семью, детей в очень важную составляющую коммуникации в целях воспитания. В книге «Бацькоўскі дар» – наши классики, «Спадчына», «Новая зямля» Янки Купалы и Якуба Коласа. Это наш родительский дар. Мы хотим, чтобы дети впитали в себя все лучшее, что есть в нас.