Лукашенко: «Потенциал Евразийского региона огромен – это колоссальная ресурсная база»

Казалось бы, для европейской Беларуси азиатский форум не формат. Но здесь есть то, чего не хватает у организаций Старого Света.

Настало время Азии. 13 октября Президент активно заявил о Беларуси на крупнейшем азиатском форуме. В Астане состоялся саммит СВМДА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незнакомый для белорусов международный форум – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – объединяет государства Азии, а это миллиарды людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Являясь частью большой Евразии, Беларусь не может игнорировать сегодняшнее положение дел в регионе. Убежден, что настало время объединить свои усилия и сообща противостоять проблемам, с которыми мы столкнулись и которые не сможем преодолеть в одиночку. Прежде всего экономика. Сильными мы будем, только если сумеем извлекать выгоду из совместной работы и решать самые чувствительные вопросы поставок энергоносителей, продовольствия, удобрений, выстраивания логистики и получения доступа на рынки.

Все условности, протекционизм и национальный эгоизм должны остаться в прошлом. Ведь потенциал Евразийского региона огромен. Это колоссальная ресурсная база и производственные мощности, потребительский рынок, равных которому нет. Понятно, что роль континента будет возрастать. Только в азиатских странах производится треть мирового валового внутреннего продукта, а их население составляет более 4 миллиардов человек.

Республика Беларусь рассматривает взаимодействие с государствами Азии в качестве одного из приоритетов своей внешней политики. Находясь в центре Европы, мы поддерживаем тесное торгово-экономическое сотрудничество с центральноазиатскими партнерами по Евразийскому союзу. Наша страна участвует в реализации китайской инициативы «Пояс и путь». Мы являемся западным форпостом ОДКБ, но при этом активно контактируем со всеми нашими союзниками в регионе ответственности данной организации. Наши инициативы – от широкого международного диалога по укреплению мер доверия до «пояса цифрового добрососедства» – ориентированы на создание неделимой, всеобъемлющей архитектуры безопасности, в рамках которой мирно существуют государства и народы.