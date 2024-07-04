Соловьёв: Кто первым сказал, что Родину надо спасать? Это был Лукашенко

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Кто первый стал говорить о том, что Родину надо спасать задолго до того, как это стало модно? Это был Лукашенко. Как за это Лукашенко травили из Москвы. Как ревновал к Лукашенко Ельцин к его популярности. Что только не делал Чубайс, чтобы не состоялось. Да этот Шендерович – это мелочи. А Чубайс занимал высокий государственный пост. И он же делал все, чтобы наши государства разошлись в разные стороны. Он тормозил, как мог, процесс. Сколько безмозглых пытались выставить Лукашенко в самом невыгодном свете, приписывая ему то, чего не было. Но Лукашенко же, несмотря на личные оскорбления, которые в его адрес кидали, он же фокус не потерял. Он не потерял фокус, он прошел через это все. Конечно, он тяжелый переговорщик. Так он обязан отстаивать интересы своего народа и своей страны. Он и должен быть тяжелым переговорщиком. А какие варианты? Когда Россия благодаря «Бессмертному полку», вдруг вспомнила, кто мы есть на самом деле. И когда мы постепенно стали находить себя, тогда мы опять вспомнили, что есть Китай. В этом, кстати, личная заслуга Путина. Он начал этим заниматься, как только перешел к власти. Мы вдруг вспомнили, что есть Корейская Народная Демократическая Республика, которая нам, если угодно, простила более чем странные резолюции, которые мы принимали в Совбезе ООН. С Ираном были непростые отношения. Мы вдруг вспомнили, что, оказывается, есть Африка. Мы от ситуации подонка флоридского пенсионера Козырева, который говорил американцам: скажите, какие у нас должны быть национальные интересы... Вдруг перешли к осознанию, что у нас есть наши национальные интересы.

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