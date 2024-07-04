День, который дорог каждому белорусу. Рассказываем, как в стране отметили День Независимости

Вступление Беларуси в ШОС стало настоящим подарком к главному государственному празднику в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его отметили ярко и с размахом. Центральные торжества состоялись в Минске.

80 лет назад в небе над столицей поднялось знамя свободы. Сегодня его с гордостью и благодарностью несем мы – потомки героев, которые ценой собственных жизней подарили нам возможность жить в мире. Как страна отметила день, важный для каждого белоруса – смотрите в нашем следующем материале.

Первый аккорд праздника – военный парад. В юбилей героических событий – как никогда масштабный. И это не угроза: предупреждение. Белорусский народ положил на алтарь войны слишком многое. Потому сегодня мы как никогда бдительны и готовы защитить самое дорогое, что у нас есть – мир и независимость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, сегодня у нас принимает участие менее 5 % наших Вооруженных Сил. Все остальные – на боевом посту. Мы безмерно благодарны им, знаем как это сложно, как тяжело. Но кроме нас, не выполнит никто эту задачу.