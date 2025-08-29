На «Гродно Азот» повреждён паровой котёл – пострадали рабочие

Два работника травмированы на предприятии «Гродно Азот» – это филиал «Завода Химволокно». ЧП произошло днем 29 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, при плановом переводе парового котла с природного газа на дизельное топливо произошло его аварийное разрушение, в результате которого и получили травмы работники котельного цеха. Один из них с ожогами четвертой степени был госпитализирован и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

По данному факту следственно-оперативной группой проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.