Лазуткин о провокациях на границе: Польша не готова для вступления в конфликт

Григорий Азаренок, СТВ:

Батька видит за соснами лес, видит главное – направление главного удара.

И кто готовится против нас. Это наши «партнеры» американские готовят наших «партнеров» польских к провокациям.



Андрей Лазуткин, политолог:

Поясним, что речь уже здесь идет о ядерном оружии. «Искандеры», которые у нас, самолеты, которые отпускают ракеты, – это все, что Запад перехватить сегодня не может. Для них сам риск удара по Варшаве или по Вильнюсу – это все. Он перечеркивает всю пользу от какой-то наступательной операции. Понятно, что мы с мирными людьми не воюем, но там есть еще всякая инфраструктура – порты и прочее, то есть это, конечно же, все будет под ударом. И вот ядерное оружие – оно чем хорошо? Оно дешевое. То есть не надо иметь огромную армию, чтобы вот так ответить ассиметрично. Если тем более Президент увидит некие признаки еще на северо-западном направлении, то совместно с россиянами будет принимать вот такое вот решение. Это тоже сказано не прямым текстом, но в принципе, я думаю, все военные поняли, иностранные. То есть вот так, только малыми силами, имея то, что имеем, мы можем прикрывать два таких опасных направления. Поэтому речь про это. Если говорить о перспективе каких-то столкновений дальнейших, то, конечно, я что вижу? Пока что Польша не готова к вступлению в конфликт. Там есть разные силы сегодня, но очень сложное управление – политическое. Там нет сегодня одной какой-то вертикали, которая могла бы на себя взять такое тяжелое решение. Потому что война может пойти по разным сценариям. Ввод польских войск тоже может пойти по разным сценариям. И кто-то на этом может заработать очки, кто-то может сильно потерять.

А когда там такая неустойчивая правящая коалиция, я думаю, что они пока такое решение принимать не смогут. Через год, два, три – кто знает. Там будут еще президентские выборы в следующем году, может быть, вертикаль власти укрепится. Тогда такая вероятность будет больше. То есть нам надо хотя бы тогда в течение года конфликт этот завершать. Тогда не будет следующей ступеньки эскалации. Но на Западе тоже не дураки. Они все время пытаются в окошко, которое есть, нам вставить какую-то новую палку: вот давайте украинскую границу, вот давайте провокацию, давайте диверсионные группы... Пока еще такая расстановка сил может быть не в пользу Украины, но по крайне мере есть шанс на какую-то дестабилизацию. С каждым месяцем у Украины шансов на какую-то даже стабильную линию фронта все меньше. То есть Россия реально от этого имеет определенные успехи. Поэтому я считаю, что если в течение, хотя бы, допустим, четырех-пяти месяцев мы не допустим провокации на южной границе, то не будет провокации на границе северо-западной. Это два фактора, которые между собой прямо связаны.



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