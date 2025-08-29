У нас государство очень гуманное, любой может раскаяться и получить прощение – Юрий Терех о беглых

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим раскол среди бчбшников и других маргинальных личностей. В эфире публицист Юрий Терех.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Мы с вами слывем некими радикалами, отбитыми пропагандистами. Я, конечно, за кувалды, за ледорубы, но у нас государство очень гуманное.

Юрий Терех, публицист:

Все мы за кувалды, за ледорубы, но любой может раскаяться и получить прощение. Переходишь из змагаров обратно в белорусы, и тебя могут простить. Пожалуйста. И все сразу снимается. Главное – искренне раскаяться, искупить как-то свою вину, необязательно даже отсидеть, многих можно просто за извинения... «Был мне прав, простите». Простили, все, вопросов нет.

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