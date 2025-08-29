Беларусь осталась в топ-50 таблицы клубных коэффициентов УЕФА

Беларусь сохранила за собой место в топ-50 таблицы коэффициентов УЕФА после завершения квалификации клубных еврокубковых турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нынешнем сезоне отечественные команды показали лучший результат за последние шесть лет – во многом благодаря успехам гродненского «Немана». Парни Игоря Ковалевича победно прошли три отборочных раунда Лиги конференций и впервые в своей истории пробился в плей-офф, где уступили «Райо Вальекано» из Испании. Таким образом, наша страна получила четыре путевки для выступления на евро-арене в сезоне-2027/28. В будущем году сыграют только три наших представителя.