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Беларусь осталась в топ-50 таблицы клубных коэффициентов УЕФА

29 августа 2025 20:10
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Беларусь сохранила за собой место в топ-50 таблицы коэффициентов УЕФА после завершения квалификации клубных еврокубковых турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В нынешнем сезоне отечественные команды показали лучший результат за последние шесть лет – во многом благодаря успехам гродненского «Немана». Парни Игоря Ковалевича победно прошли три отборочных раунда Лиги конференций и впервые в своей истории пробился в плей-офф, где уступили «Райо Вальекано» из Испании. Таким образом, наша страна получила четыре путевки для выступления на евро-арене в сезоне-2027/28. В будущем году сыграют только три наших представителя. 

# Футбол

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