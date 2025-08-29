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Белорусские синхронистки заняли 6-е место в командных соревнованиях на юношеском чемпионате мира

29 августа 2025 20:05
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В Афинах продолжается чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

29 августа определились победители и призеры в командных соревнованиях. Белоруски вышли в решающую стадию с 7-м результатом. В борьбе за место на пьедестале наши девушки показали одно из ярчайших выступлений и за свою программу получили 237,7346 балла. Как итог – 6-е место планетарного форума. Победу праздновали российские спортсменки. Второй стала сборная США, тройку лучших замкнула команда Франции.

# Синхронное плавание

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