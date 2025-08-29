Кубок Салея-2025 – определились финалисты турнира

В розыгрыше Кубка Руслана Салея определились участники финального противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке одной второй действующие обладатели трофея – хоккеисты столичной «Юности» – обыграли жлобинский «Металлург». Владислав Шило вывел «минчан» вперед на третьей минуте, однако совсем скоро Илья Спат восстановил равновесие. Второй отрезок остался безголевым, а в заключительной трети подопечные Сергея Стася сняли все вопросы о победителе – отличились Станислав Кучкин и Александр Кулагин. 3:1, и «Юность» продолжает защиту титула.

В другом полуфинальном поединке солигорский «Шахтер» оставил не у дел «Гомель». «Горняки» уже к первому перерыву обеспечили себе преимущество в три шайбы. Точные броски в активе Антона Чемеринского, Ивана Лапина и Максима Петрова. На старте второй 20-минутки Лапин оформил дубль. «Рыси» на правах хозяев попытались включиться в игру и исправить ситуацию, однако не получилось. Итоговая виктория осталась за командой Павла Перепехина.

Таким образом, нас ожидает повторение титульного противостояния прошлого сезона. Тогда «Юность» сломила сопротивление «Шахтера» со счетом 4:3. Удастся ли солигорчанам взять реванш, узнаем в предстоящее воскресенье.