Андрей Лазуткин, политолог:

Давайте по «батькиной» речи сначала. Что там самое главное? Вот он подчеркивает: есть некая точка формирования белорусской нации. Это не 1991 год, не перестройка – как в ряде стран отмечается День Независимости. У нас это именно день освобождения столицы от оккупации. Дальше он говорит: есть некий опыт контроля белорусских территорий, тысячелетний. Тут были поляки, литовцы, были в составе Российской империи... Но именно как некое белорусское государство мы оформились во время войны, и уже после войны, во время мирного строительства.



Григорий Азаренок, СТВ:

Да и хорош уже размусоливать про все эти княжества и прочее. Вот, вот наша история!



Андрей Лазуткин:

Это был важный посыл. А почему такой посыл? Потому что нам все время пытаются навязать какую-то другую точку отсчета – антироссийскую. Потому что, посмотрите: если брать какие-то феодальные государства, они же все с Россией воевали, так или иначе. Ну тогда давайте проводить это все на современную политику. Поэтому вот от этого мы отказываемся, говорим, что вот наш День Независимости, установленный референдумом, а не просто указом президентским, это именно освобождение города Минска. Что там еще было важное по поводу западных наших партнеров дорогих. С одной стороны, вы правы, что система эта западная перерождается. Это далеко не та нацистская Германия, которая была: там сегодня Шольц, который непонятно, что у него за душой, Макрон... С этим как раз понятно все. Это люди, которые, скажем, используют против нас похожую систему — украинскую. Вот она достаточно эффективно воюет против России. С большими потерями, понятно, с разрушениями самой себя. Но вот чужими руками они эту войну сегодня ведут. Уже не подставляясь под удар своими территориями, а используя наши республики Советского Союза.



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