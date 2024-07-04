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Муковозчик: цифры не обманывают – количество невероятных в обществе со временем не меняется

04 июля 2024 18:36
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размышления о первых в истории нашей страны президентских выборах. Полностью читайте здесь.

Муковозчик: цифры не обманывают – количество невероятных в обществе со временем не меняется-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Их мало, но они небезопасны, такие невероятные – небезопасны, пожалуй, в любом обществе. Практически каждый из них сейчас хвастается, мол, за Пазняка тогда не голосовал, «не мой кандидат», «он и не мог победить», «слишком резок и радикален». То есть они нутром чуют, что подписаться за Пазняка – это и сейчас зашквар. Но не могут понять, в чем он…

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик

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