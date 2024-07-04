Муковозчик: цифры не обманывают – количество невероятных в обществе со временем не меняется

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Их мало, но они небезопасны, такие невероятные – небезопасны, пожалуй, в любом обществе. Практически каждый из них сейчас хвастается, мол, за Пазняка тогда не голосовал, «не мой кандидат», «он и не мог победить», «слишком резок и радикален». То есть они нутром чуют, что подписаться за Пазняка – это и сейчас зашквар. Но не могут понять, в чем он…

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