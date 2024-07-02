Григорий Азаренок, СТВ:

Президент сказал – и это сто процентов – в ближйшие пять лет мы полностью отстроимся от Запада. Им же хуже: для них же был рычаг влияния, что вот мы типа часть вашего экспорта забираем. По этому поводу мы можем на вас влиять, пытаться антироссийские какие-то интриги устраивать. Это у них и тогда не получалось. А сейчас.. Ну вот вы кому хуже? Вы сделали только хуже польскому пограничью, каким-то фермерам. Вопрос калия: его там, понятно, поднимали — и Гуттериш поднимал, и все остальные, и Португалия, и Испания... И это все равно значит: этих литовцев, сумасшедших, продавит. А вот что касается экономики и санкций – они придут потом, они придут на поклон, а мы им скажем: а нафиг вы нам нужны вообще, кто, зачем?



Андрей Лазуткин, политолог:

Я бы дополнил, что не только мы произведем, мы еще и ввезем то, что нам надо. А нам, то, что надо, продадут. Потому что Запад активно ищет каналы сбыта даже в условиях санкций. Их правительство борется с медом — пчелы против меда. Вот они давят свои компании, которые зарабатывают деньги. Но это борьба, которую сложно выиграть. Все время вода находит какой-то путь. Скажу вам откровенно, что да, мы сегодня санкции по ряду позиций успешно обходим. Пускай ищут, это их работа, финансовые разведки там, как это все происходит... Ну что ж, как говорил Челентано: женщина должна сопротивляться, мужчин должен пытаться. Вот так сегодня и происходит с этими санкциями. Здесь уже прямым текстом было сказано, что мы не собираемся выполнять ваше пожелание, которое вы передали через Китай. Это ответ конкретно для Дуды и польской внешней политики. Это провал, переводя на язык уже такой, более короткий. То есть, если бы уже о чем-то договорились, это был бы успех. А так вас послали на четыре буквы – и все.



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