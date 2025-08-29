Зеленский узаконил термин «рашизм», но это ничего не меняет на международной арене, – публицист

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим раскол среди бчбшников и других маргинальных личностей. В эфире публицист Юрий Терех.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Наш южный сосед Зеленский узаконил русофобский термин «рашизм». Он подписал официальный закон, официальную бумажку, где вводят использование термина «рашизм».

Юрий Терех, публицист:

Он там у себя может установить дипломатические отношения с Нибиру и стать им телеграмму на Сатурн. Кто ж ему запретит-то? Какая разница, что он там что-то у себя делает, вопрос же международного признания и международных каких-то норм. А то, что они у себя внутри сделали, ну, пожалуйста. Пусть там язык себе поменяют. Там памятник Дарт Вейдеру уже стоит, он вроде как даже в президенты избирался. Ну вот, продолжение банкета.

Григорий Азаренок:

А как вот быть? Вот завод с «байрактарами» разнесли, а как теперь называть новых хлопчиков?

Юрий Терех:

А их так уже давно не называли, там уже прошло 5 этих мод. Там уже даже анекдоты ходят. Через 15 лет «Байрактар» и «Джавелина» подерутся за «Тигра».

Читайте также:

У нас государство очень гуманное, любой может раскаяться и получить прощение – Юрий Терех о беглых

Почему нужно точно уходить от доллара? Юрий Терех разложил по полочкам

Двери не закрыты – входите! Почему создали Союзное государство во время существования СНГ