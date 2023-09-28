Соколова: меня поразили люди, которые живут в Беларуси. Чистые, светлые, добрые. В этом ваша сила и гордость

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь на Донбассе, нацизм в Украине и военную поэзию. В гостях военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова и донбасский поэт, представитель Z-поэзии Светлана Розналевич.

Григорий Азаренок, СТВ:

В целом как вам Беларусь?

Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка»:

Изумительно. Я в восторге! Я думаю, что обязательно сюда вернусь. Меня покорили абсолютно люди, которые здесь живут: очень открытые, добрые, чистые, простые. И в этом ваша гордость, в этом ваша сила. Действительно, я вижу, как вы любите свою страну, потому что такая чистота, такой порядок, такая красота. То есть я же понимаю, скольких усилий стоит, чтобы все здания выглядели в какой-то одной стилистике, чтобы все здания были в порядке, покрашены, отремонтированы. Такая забота о своей стране, такая любовь – это дорогого стоит.

Григорий Азаренок:

Я, если вы не против, часто беру на себя смелость и сравниваю с Донецком. Потому что украшенные бесконечными розами улицы, коммунальная техника, которую можно много где встретить. Патриотизм своего – это очень похоже. И часто я так формулировал, что Беларусь – это исполненная мечта Донбасса. У нас называют Президента «Батька» и Захарченко называли «Батя». Захарченко, который победил, который отодвинул фронт и начал строить свою страну, как он хочет. Это вот такая Беларусь.

Елена Соколова:

Я тоже увидела в этом какое-то созвучие, какое-то наше общее. Действительно, братские народы, что уж здесь говорить. Правда, Минск очень похож на Донецк. Я здесь тоже увидела, как на некоторых улицах растут розы. И прям будто бы кусочек дома такой.

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