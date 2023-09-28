Лукашенко обратился к послам: «Приглашаю вас как можно чаще бывать в Беларуси»

Наша главная задача – не допустить новой мировой войны. Важное заявление белорусский лидер сделал во время вручения верительных грамот. Казахстан, Венгрия, Камбоджа, Филиппины, Иордания, Колумбия, ряд африканских государств. В руках у каждого дипломатического представителя – конверт, вручение которого, по сути, означает официальное начало работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока Запад навязывает повестку конфликтов и глобального потепления. В геополитическом климате действительно потепление. Время глобального Юга. Это новое интеграционное явление далеко от географического понятия. Скорее, сближаются страны, которые хотят уважения и партнерства. Богатую, но пока еще терра инкогнита, в том числе по природным залежам землю Зимбабве, мы осваиваем тракторами. Президент Экваториальной Гвинеи совсем недавно гостил в Беларуси. А Ангола была традиционным партнером Советского Союза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я приглашаю вас как можно чаще бывать в Беларуси, привозить с собой официальные делегации и представителей деловых кругов. Наши двери для вас всегда открыты. Мы верим в ваш континент и возлагаем на него большие надежды. Искренне рад прибытию в Минск нового посла Египта – одного из ключевых партнеров Беларуси в Северной Африке. Нас связывают хорошие личные контакты с президентом Ас-Сиси, совместные экономические проекты. Также рад приветствовать первых в истории послов двусторонних отношений посла Зимбабве. С удовольствием отмечу, что сотрудничество с Хараре является убедительным примером того, как Минск взаимодействует со странами Африканского континента.

Совсем недавно я имел честь приветствовать на белорусской земле президента Экваториальной Гвинеи. Состоявший откровенный разговор подтвердил, что африканские государства намерены оставить в прошлом роль сырьевых придатков и стремятся к индустриализации экономики. Мы в этом будем вам хорошими помощниками. Наши связи с Анголой имеют давнюю историю. У нас значительный потенциал для более существенного роста товарооборота. Уганда – одна из перспективных партнеров в Африке. Мы могли бы существенно прибавить в торговле, активнее взаимодействовать в сферах сельского хозяйства, медицины, образования, подготовке кадров.

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