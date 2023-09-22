Стал работать в медийном пространстве с призывниками. Военный комиссар рассказал о подходах к современной молодёжи

Руслан Шкодин, военный комиссар Витебской области:

Спасибо, Григорий, за столь лестную оценку моего скромного творчества, если его вообще можно так назвать. Рассказывал уже, повторюсь, раз спрашиваете, конечно же. В 2020 году, когда была попытка госпереворота, немножко просели в информационном плане, и как я говорил, это был крик души, когда уже жгли, били, ломали. В отдельных средствах массовой информации, что же там греха таить, мы все сеяли, пахали, показывали, что все хорошо. Пробовали и на различных площадках, и в YouTube, и в Instagram донести до людей правдивую информацию. Когда ролики были серьезные, зашли ролики на площадке в TikTok. Ролики были серьезные изначально, разговорного жанра, если так можно сказать, где рассказывали ситуацию. Я рассказывал ситуацию, которая происходит непосредственно в стране.

Потом, когда СМИ встрепенулись, понятно, я не специалист, я же говорю, это крик души был, но уже определенное количество подписчиков было, потому что даже эти серьезные ролики набирали, перешли на юмористический контент, но он соответствовал той внутриполитической ситуации в стране. А потом, когда необходимость непрофессионального моего участия отпала, потому что все стало на свои рельсы, информации уже было для анализа, для обывателя достаточно, жалко было оставлять, там уже было порядка 5 тысяч подписчиков, и было принято решение перейти на юмористический лад этого канала на военную тему. Посоветовался, повезло мне списаться с несколькими блогерами-миллионниками, долго не буду рассказывать, как это было, они посоветовали, в каком формате работать. В общем-то, хотя парни были молодые, одному было 18 или 17 лет, другому около 20. Они уже имели определенный успех на этой площадке. Я прислушался к тем советам, которые они мне дали, и вот имеем то, что имеем.

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