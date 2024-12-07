Сохранение суверенитета и укрепление экономик – как создавалось Союзное государство
Высший госсовет Союзного государства прошел в преддверии знаковой для Беларуси и России даты – 25-летия объединения. Договор о его создании был подписан 8 декабря 1999 года. Этот документ во многом определил векторы дальнейшего развития наших стран. В фундаменте уникального союза двух важнейшие принципы – сохранение суверенитета, укрепление экономик и создание равных прав для граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как создавалось Союзное государство и какие цели перед объединением стоят сегодня – материал Анастастии Ярощик-Корниенко.
Пару финальных штрихов – и Екатерина Романович будет встречать пассажиров поезда под гордым названием «Беларусь». В интерьере вагона картины, которые напоминают о красоте родной природы. Экспресс отличает фирменный стиль.
Екатерина Романович, проводник фирменного поезда Минск – Москва «Беларусь»:
Мы создаем такой уют для пассажиров для того, чтобы им было комфортно и приятно путешествовать нашим поездом.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Экспресс, который вот уже 60 лет соединяет две столицы, во многом предопределил будущее и стал символом крепкой дружбы двух государств. Скорость на маршруте совместных проектов с каждым годом все больше набирает обороты.
Начало 1990-х, 15 сестер уже разошлись по своим квартирам. Союзный развод все сильнее ощущают предприятия: многие на грани закрытия. В магазинах тотальный дефицит товаров. Чтобы купить для семьи базовые продукты, необходимо выстоять многочасовую очередь. Были и те, кто тянул молодое государство в объятия Запада – откуда уже звучали предложения о тотальной приватизации производств. Вывести страну из кризиса и предстояло Президенту Лукашенко.
Анатолий Красуцкий, заслуженный юрист Беларуси:
Самым важным, главным составляющим здесь было развитие экономики. А экономику можно было только развивать на основе взаимовыгодного сотрудничества с нашим главным экономическим и братским партнером, Российской Федерацией.
В мае 1995 года на референдуме белорусы выбрали четкий курс на интеграцию с ближайшим соседом. Подавляющее большинство (свыше 83 %) населения поддержало инициативу Президента.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Советник-Посланник Посольства Беларуси в России:
Очень мудрое и правильное решение. Белорусский народ в этот период времени поддержал идею главы государства об экономической интеграции с Россией.
Дальше больше шагов навстречу друг другу. 2 апреля 1996 года подписано соглашение о создании сообщества Беларуси и России. Через год оно уже стало союзом. Очередная веха – 8 декабря 1999 года. Москва. Кремль – историческое событие. Александр Лукашенко и Борис Ельцин ставят подписи под договором о создании Союзного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не сомневаюсь, что Союзное государство уже в ближайшее время сможет доказать преимущество высшей формы всесторонней интеграции. Особенно тем, кто сегодня стоит рядом и смотрит, как мы пойдем в этом направлении. Для этих людей должен сказать: пойдем быстро.
Анатолий Красуцкий:
Укрепление братских связей на основе сохранения суверенитета наших стран, повышение благосостояния народа.
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС:
Союзный договор между Россией и Беларусью – выдающийся документ. Закрепил, уточнил и подчеркнул те братские связи, которые были всегда.
Надежные партнеры подставляют друг другу плечо, как и в случае с внешнеэкономическим давлением со стороны Запада. Получилось выйти на новый уровень импортозамещения. Это своего рода иммунитет от экономических потрясений, а главное технологический суверенитет.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Белорусский промышленный исполин. У этого самосвала-55-тонника сердце российского производства. Буквально сейчас его и устанавливают. Мотор специально адаптировали для БЕЛАЗа. Теперь вместе реализуют программу импортозамещения и так мощно идут вперед.
Техника, проекты в области строительства, аграрной сферы. Тесное сотрудничество регионов. Около 20 встреч Александр Лукашенко провел с российскими губернаторами только в 2024 году. Большой переговорный марафон традиционно проходит и в рамках Форума регионов.
Борис Батура, председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Большинство регионов России Президент посетил. Были даны определенные поручения во время их там пребывания и достижения определенных договоренностей. Это пошло и дальше развиваться. Ведь почему к нам едут регионы России? Потому что уже тогда было заложено это взаимодействие. Заключение договора о Союзном государстве – большой шаг вперед и гарантия стабильности в нашем государстве.
Грандиозный масштаб 25 лет Cоюзного строительства подтверждают и цифры: если в 1999 году товарооборот составлял 7 миллиардов долларов, то по итогам этого очередной рекорд – почти 60 миллиардов. В формате Союзного государства за четверть века принято 1450 решений, каждое пятое – Высшим госсоветом.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России:
Особенно в последнее время, от планирования до реализации конкретных задумок, совершенно короткий путь по многим направлениям, несмотря на недостатки, споры, дискуссии. И в какой-то степени, наверное, является союз Беларусь и Россия и двигателем для стран СНГ, примером в развитии именно интеграционных связей. Тогда был сделан мудрый шаг, и сегодня, спустя 25 лет, это совершенно немного. Жизнь в этом убеждает.
Анатолий Красуцкий:
Не случайно, когда подписывался договор о создании Союзного государства, глава нашей страны сказал, что это судьбоносный документ, который исторически определяет развитие нашей страны на третьем тысячелетии.
Паспорта разные, права одинаковые. Белорусы могут устраиваться на любую работу в России без подтверждения квалификации. Так и в обратном направлении. Получать медицинскую помощь, образование, просто ездить друг к другу в гости.
Едем к родственникам погулять, посмотреть, навестить.
Мы едем в Москву выступать на конкурсе.
Едем с дочкой домой, в Москву.
– В Минске очень понравилось, очень классный город.
Артур Гомзюк, начальник фирменного поезда Минск – Москва «Беларусь»:
Конечно, пассажирооборот всегда увеличивается, схема вагонов увеличивается. На выходные сходят по 15 вагонов и с 100-процентной заполняемостью.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
В планах строительство высокоскоростной магистрали, на которой поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час, то есть можно будет преодолеть расстояние 715 километров всего за три часа. Но уже очевидно, что дружбе расстояние не помеха.
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