Сохранение суверенитета и укрепление экономик – как создавалось Союзное государство

Высший госсовет Союзного государства прошел в преддверии знаковой для Беларуси и России даты – 25-летия объединения. Договор о его создании был подписан 8 декабря 1999 года. Этот документ во многом определил векторы дальнейшего развития наших стран. В фундаменте уникального союза двух важнейшие принципы – сохранение суверенитета, укрепление экономик и создание равных прав для граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как создавалось Союзное государство и какие цели перед объединением стоят сегодня – материал Анастастии Ярощик-Корниенко.

Пару финальных штрихов – и Екатерина Романович будет встречать пассажиров поезда под гордым названием «Беларусь». В интерьере вагона картины, которые напоминают о красоте родной природы. Экспресс отличает фирменный стиль. Екатерина Романович, проводник фирменного поезда Минск – Москва «Беларусь»:

Мы создаем такой уют для пассажиров для того, чтобы им было комфортно и приятно путешествовать нашим поездом.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Экспресс, который вот уже 60 лет соединяет две столицы, во многом предопределил будущее и стал символом крепкой дружбы двух государств. Скорость на маршруте совместных проектов с каждым годом все больше набирает обороты. Начало 1990-х, 15 сестер уже разошлись по своим квартирам. Союзный развод все сильнее ощущают предприятия: многие на грани закрытия. В магазинах тотальный дефицит товаров. Чтобы купить для семьи базовые продукты, необходимо выстоять многочасовую очередь. Были и те, кто тянул молодое государство в объятия Запада – откуда уже звучали предложения о тотальной приватизации производств. Вывести страну из кризиса и предстояло Президенту Лукашенко.

Анатолий Красуцкий, заслуженный юрист Беларуси:

Самым важным, главным составляющим здесь было развитие экономики. А экономику можно было только развивать на основе взаимовыгодного сотрудничества с нашим главным экономическим и братским партнером, Российской Федерацией. В мае 1995 года на референдуме белорусы выбрали четкий курс на интеграцию с ближайшим соседом. Подавляющее большинство (свыше 83 %) населения поддержало инициативу Президента.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Советник-Посланник Посольства Беларуси в России:

Очень мудрое и правильное решение. Белорусский народ в этот период времени поддержал идею главы государства об экономической интеграции с Россией. Дальше больше шагов навстречу друг другу. 2 апреля 1996 года подписано соглашение о создании сообщества Беларуси и России. Через год оно уже стало союзом. Очередная веха – 8 декабря 1999 года. Москва. Кремль – историческое событие. Александр Лукашенко и Борис Ельцин ставят подписи под договором о создании Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не сомневаюсь, что Союзное государство уже в ближайшее время сможет доказать преимущество высшей формы всесторонней интеграции. Особенно тем, кто сегодня стоит рядом и смотрит, как мы пойдем в этом направлении. Для этих людей должен сказать: пойдем быстро. Анатолий Красуцкий:

Укрепление братских связей на основе сохранения суверенитета наших стран, повышение благосостояния народа.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС:

Союзный договор между Россией и Беларусью – выдающийся документ. Закрепил, уточнил и подчеркнул те братские связи, которые были всегда. Надежные партнеры подставляют друг другу плечо, как и в случае с внешнеэкономическим давлением со стороны Запада. Получилось выйти на новый уровень импортозамещения. Это своего рода иммунитет от экономических потрясений, а главное технологический суверенитет. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Белорусский промышленный исполин. У этого самосвала-55-тонника сердце российского производства. Буквально сейчас его и устанавливают. Мотор специально адаптировали для БЕЛАЗа. Теперь вместе реализуют программу импортозамещения и так мощно идут вперед.

Техника, проекты в области строительства, аграрной сферы. Тесное сотрудничество регионов. Около 20 встреч Александр Лукашенко провел с российскими губернаторами только в 2024 году. Большой переговорный марафон традиционно проходит и в рамках Форума регионов. Борис Батура, председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Большинство регионов России Президент посетил. Были даны определенные поручения во время их там пребывания и достижения определенных договоренностей. Это пошло и дальше развиваться. Ведь почему к нам едут регионы России? Потому что уже тогда было заложено это взаимодействие. Заключение договора о Союзном государстве – большой шаг вперед и гарантия стабильности в нашем государстве. Грандиозный масштаб 25 лет Cоюзного строительства подтверждают и цифры: если в 1999 году товарооборот составлял 7 миллиардов долларов, то по итогам этого очередной рекорд – почти 60 миллиардов. В формате Союзного государства за четверть века принято 1450 решений, каждое пятое – Высшим госсоветом.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Особенно в последнее время, от планирования до реализации конкретных задумок, совершенно короткий путь по многим направлениям, несмотря на недостатки, споры, дискуссии. И в какой-то степени, наверное, является союз Беларусь и Россия и двигателем для стран СНГ, примером в развитии именно интеграционных связей. Тогда был сделан мудрый шаг, и сегодня, спустя 25 лет, это совершенно немного. Жизнь в этом убеждает. Анатолий Красуцкий:

Не случайно, когда подписывался договор о создании Союзного государства, глава нашей страны сказал, что это судьбоносный документ, который исторически определяет развитие нашей страны на третьем тысячелетии. Паспорта разные, права одинаковые. Белорусы могут устраиваться на любую работу в России без подтверждения квалификации. Так и в обратном направлении. Получать медицинскую помощь, образование, просто ездить друг к другу в гости.

Едем к родственникам погулять, посмотреть, навестить.

Мы едем в Москву выступать на конкурсе.