Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: мы даем эту площадку, чтобы люди могли показать свою культуру

Глеб Лапицкий, директор фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

Вы знаете, действительно многое можно говорить о «Славянском базаре». Сегодня у вас даже в студии есть люди, которые стояли у первых истоков. Хотелось бы сказать, что все белорусское. Все белорусское и все славянское. Самое главное, что мы дарим «Славянским базаром» возможность не запрета культуры чьей-то, на чьей-то площадке, а мы дарим возможность показать. В этом есть самый главный смысл нашего «Славянского базара», чтобы люди обменивались.

Если говорить о конкретно белорусской культуре, то, конечно, каждая программа и белорусская культура доминируют. Начиная от того, как мы встречаем наших гостей на вокзале по нашим белорусским традициям. Опять-таки хочется сказать, что, безусловно, это не только народная культура. Это и академическая культура, это и эстрадная культура. И это, по большому счету, как когда-то на ВДНХ каждая республика выставляла свои достижения, сейчас такая традиция продолжается. Вот «Славянский базар» – это культурная ВДНХ. Выставка всего, что есть. К нам приезжают, и мы даем эту площадку, чтобы люди могли показать свою культуру, а мы тем самым показываем свою.