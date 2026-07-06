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В 2026 году в Минской области отремонтируют более 630 километров дорог

06 июля 2026 14:07
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В Слуцком районе план по обновлению дорожного полотна – почти 120 тысяч квадратных метров. Работы ведутся по графику и с использованием новейших технологий. Ремонт уже проведен на площади около 40 тысяч квадратных метров. Параллельно обновляют разметку и благоустраивают пешеходные зоны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2026 году в Минской области отремонтируют более 630 километров дорог-2

Василий Перегуд, главный инженер УП «ДРУ-123»: 
Текущий ремонт улицы Социалистической в городе Слуцке. Объект 26 тысяч квадратных метров примерно. Здесь было асфальтобетонное покрытие, но оно уже было разрушено, плюс было очень много ям. Вот здесь на уширениях вообще отсутствовало асфальтобетонное покрытие, оно было разрушено полностью. После фрезерования вскрылось очень много дефектов. Человек 15, наверное, рабочих и единиц 8-9 техники.

В 2026 году в Минской области отремонтируют более 630 километров дорог-4

В 2026 в Минской области отремонтируют более 630 километров дорог. Наиболее масштабные работы ведут на подъездах к Дзержинску, где этой осенью пройдет областной праздник «Дажынкі».

# Дороги # Ремонт

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