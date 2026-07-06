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БЕЛАЗ запустит цифровой журнал сборки самосвалов

06 июля 2026 16:52
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БЕЛАЗ последовательно превращает тяжелое машиностроение в высокотехнологичное производство, где ключевую роль играют искусственный интеллект, роботизированные комплексы и собственные программные решения. 

Уже до конца года на предприятии заработает уникальный цифровой журнал сборки карьерной техники, который позволит полностью прослеживать процесс создания каждой машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жодино выпускают не просто сверхтяжелые самосвалы, а интеллектуальные комплексы, способные работать в автономном режиме. Цифровые системы управляют производственными процессами, а отечественное программное обеспечение обеспечивает надежность и безопасность техники. 

При этом БЕЛАЗ укрепляет позиции на рынке Союзного государства и уверенно расширяет географию поставок далеко за пределами страны.

БЕЛАЗ запустит цифровой журнал сборки самосвалов-2

Цифровизация на БЕЛАЗе начинается уже на первых этапах производства. Умная система страхует от ошибок: если рабочий затянет болт неправильно – компьютер остановит конвейер. Каждой машине выдают электронный паспорт, а до конца года запустят цифровой журнал сборки. В нем будут фиксировать моменты затяжки, заправку и смазку узлов, чтобы создать точный цифровой двойник самосвала. Это поможет годами следить за машиной в карьере и предотвращать поломки. При этом технологии контролируют работу не только сборки, но и всего заводского оборудования.

БЕЛАЗ запустит цифровой журнал сборки самосвалов-4

Алексей Душутин, начальник управления информационных систем ОАО «БЕЛАЗ»:
На сегодняшний день уже на стадии ввода в промышленную эксплуатацию находится система мониторинга промышленного оборудования. Порядка 520 станков объединены в единую локальную сеть. Чтобы можно было удаленно мониторить работу станков, определять неисправности на станках, определять соблюдение техпроцессов, чтобы не выходили они на нарушающие режимы, выдавать рабочим сменно-суточные задания и определять общую нагрузку и перераспределять ее между станками.

БЕЛАЗ запустит цифровой журнал сборки самосвалов-6

Жесткий контроль помогает заводу держать курс на технологический суверенитет. БЕЛАЗ создает софт сам, внедренная в цехе сборки IT-система полностью управляет конвейером. Компьютеры следят за наличием деталей на складе, а живая визуализация показывает диспетчерам каждый шаг создания машин. Главная цель – дать клиенту автономную платформу, независимую от внешних факторов.

БЕЛАЗ запустит цифровой журнал сборки самосвалов-8

Илья Рахович, начальник отдела мониторинга бизнес-процессов ОАО «БЕЛАЗ»:
Главным преимуществом этой системы является то, что она дает возможность качественно и своевременно принимать управленческие решения. Самая главная особенность, что наличие кодов находится в собственных руках. И ни одна другая компания не будет диктовать свои условия, если вдруг произойдут какие-то казусы.

БЕЛАЗ запустит цифровой журнал сборки самосвалов-10

Собственный софт стал основой и для развития роботизации БЕЛАЗа. Сегодня автономными делают популярные самосвалы на 90 и 130 тонн. На испытаниях тщательно отрабатывают потерю связи: сейчас при сбое робот сразу останавливается до решения диспетчера. 

В перспективе машина сможет продолжать движение короткое время, пока ищет сигнал. Если связь не восстановится, гигант замрет в ожидании оператора. Переоборудование техники под беспилотное управление проходит в несколько этапов.

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси

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