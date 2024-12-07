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Шпаковский: размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси сдерживает наших оппонентов

07 декабря 2024 17:04
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Высший госсовет Союзного государства прошел в преддверии знаковой для Беларуси и России даты – 25-летия объединения. Договор о его создании был подписан 8 декабря 1999 года. Этот документ во многом определил векторы дальнейшего развития наших стран. В фундаменте уникального союза двух важнейшие принципы – сохранение суверенитета, укрепление экономик и создание равных прав для граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шпаковский: размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси сдерживает наших оппонентов-2

Беларусь надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства. Особое внимание во время переговоров стороны традиционно уделяют формированию единого оборонного пространства.

Шпаковский: размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси сдерживает наших оппонентов-4

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Советник-Посланник Посольства Беларуси в России:
Фактор безопасности, помимо экономики, политики, гуманитарной сферы, тоже имеет приоритетное значение при оценке 25-летия Союзных отношений. И новые обязательства России в области безопасности для Беларуси, и тот фактор, что на территории нашей страны размещено тактическое ядерное оружие и передана белорусской стороне техника, способная нести ядерные боезаряды, конечно же, сдерживают наших оппонентов.

# Беларусь-Россия # Союзное государство # Александр Шпаковский

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