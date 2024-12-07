Шпаковский: размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси сдерживает наших оппонентов

Высший госсовет Союзного государства прошел в преддверии знаковой для Беларуси и России даты – 25-летия объединения. Договор о его создании был подписан 8 декабря 1999 года. Этот документ во многом определил векторы дальнейшего развития наших стран. В фундаменте уникального союза двух важнейшие принципы – сохранение суверенитета, укрепление экономик и создание равных прав для граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства. Особое внимание во время переговоров стороны традиционно уделяют формированию единого оборонного пространства.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Советник-Посланник Посольства Беларуси в России:
Фактор безопасности, помимо экономики, политики, гуманитарной сферы, тоже имеет приоритетное значение при оценке 25-летия Союзных отношений. И новые обязательства России в области безопасности для Беларуси, и тот фактор, что на территории нашей страны размещено тактическое ядерное оружие и передана белорусской стороне техника, способная нести ядерные боезаряды, конечно же, сдерживают наших оппонентов.