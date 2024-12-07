Шпаковский: размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси сдерживает наших оппонентов

Гусман: будучи Союзным государством, мы гораздо сильнее выглядим на мировой арене

«Наш голос лучше и лучше слышен на мировой арене. Это голос двух друзей, двух братьев, сплотившихся в Союзное государство, которые перед лицом все более и более усиливающихся внешних угроз, все более и более опасности нашего турбулентного мира, выступает как единое целое».