Президент приехал на премьеру шоу «Время наших побед» в «Минск-Арена»

«Минск-Арена» на максимуме своих возможностей. Под ее просторными сводами объединилось сразу все, для чего создавался этот комплекс: спорт, музыка, шоу, зрелищность – масштаб на высочайшем мировом уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мультиформатное зрелище – это спортивно-развлекательное шоу «Время наших побед». Почетным гостем праздника стал наш Президент. Александр Лукашенко лично приехал, чтобы оценить премьеру и поддержать участников, а их, к слову, около 900. На трибунах около 7 тысяч зрителей.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Если изначально это шоу задумывалось больше с уклоном на художественную гимнастику, то вот одна из основных корректировок, которую внес именно глава государства, состояла в том, что это шоу должно представлять максимальное количество видов спорта. Зрелищных видов, потому что, конечно, у нас много разных ярких спортсменов, но игровые виды спорта в подобном шоу, может быть, не представишь или очень сложно будет представить.

Но вы увидите сегодня и некоторые неожиданные, даже для зрителя, виды спорта, которые мы с вами не анонсировали и не заявляли. Они все возникли после замечания Президента о том, что художественная гимнастика – это прекрасно, и у нас много великолепных спортсменок, которые сегодня выйдут на помост, но есть и другие виды спорта. Давайте мыслить, работать шире. И, собственно говоря, тот самый симбиоз, о котором вы спросили, это действительно идея в том числе главы государства.