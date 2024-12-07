Сергеенко: производство союзного самолёта будет создано на территории Барановичского завода

Высший госсовет Союзного государства прошел в преддверии знаковой для Беларуси и России даты – 25-летия объединения. Договор о его создании был подписан 8 декабря 1999 года. Этот документ во многом определил векторы дальнейшего развития наших стран. В фундаменте уникального союза двух важнейшие принципы – сохранение суверенитета, укрепление экономик и создание равных прав для граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две страны начали путь вместе, развивая сотрудничество от Бреста до Владивостока. Да что там, еще дальше и выше. В Антарктиде ученые двух стран ведут наблюдения за климатом, вместе проложили путь к звездам. Таких высоких достижений не было бы без личных договоренностей глав государств.

В горах на лыжах, на союзной колее или в море, чтобы противостоять западным штормам, или во время встречи без галстуков, разговор о главном – дальнейшие решения во благо народов.