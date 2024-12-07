Гусман: будучи Союзным государством, мы гораздо сильнее выглядим на мировой арене

Высший госсовет Союзного государства прошел в преддверии знаковой для Беларуси и России даты – 25-летия объединения. Договор о его создании был подписан 8 декабря 1999 года. Этот документ во многом определил векторы дальнейшего развития наших стран. В фундаменте уникального союза двух важнейшие принципы – сохранение суверенитета, укрепление экономик и создание равных прав для граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС:

За эти 25 лет Россия и Беларусь вместе доказали, что скрепленные документом о Союзном государстве, будучи Союзным государством, мы гораздо сильнее выглядим на мировой арене. Наш голос лучше и лучше слышен на мировой арене. Это голос двух друзей, двух братьев, сплотившихся в Союзное государство, которые перед лицом все более и более усиливающихся внешних угроз, все более и более опасности нашего турбулентного мира, выступает как единое целое. И это одних предостерегает, другим дает сигнал, а у третьих вызывает просто уважение, что два столь близких народа рука об руку, идут шаг за шагом вперед.