Соцсети – залог узнаваемости? Настя Кравченко рассказала о своём пути

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы. Алена Сырова, СТВ:

Настя, какую роль играют социальные сети в вашей узнаваемости?

Настя Кравченко, артист:

Социальные сети конкретно в моем случае сыграли ключевую роль. Я выложила видео с московского шоу, оно буквально по щелчку… Я думала, я и TikTok – ну, нет, это две разные сферы. Где я, а где TikTok ваш? Выложила видео, не заходила туда неделю, захожу – 5,5 миллиона. Под моим звуком, под «Ромашками» больше 5 000 видео за эту неделю собралось. И у людей, которые выкладывали, тоже. Популярные блогеры подхватили, которые еще больше набирали на свои звуки «ромашковые». Оно очень быстро разлетелось, попало в чарты на первые позиции, особенно в новогодние праздники, когда корпоративы и вот это вот все. У меня отметки через каждые пять минут, населенные пункты какие-то, дискотеки сельские, они там под «Ромашки» танчат. Очень быстро набралась аудитория: у меня было порядка 500 подписчиков, сейчас – почти 100 тысяч. Кирилл Казаков, СТВ:

Но соцсети – это же площадка. Все же было снято телевизионными камерами для телевизионного проекта. А ты изначально была телевизионным проектом, просто соцсети распространили телевизионный контент и пошли разносить его, да? Настя Кравченко:

Это правда. Кирилл Казаков:

То есть изначально телевидение сделало тебя. А потом – ну, неважно, радио, соцсети. Ну, у нас сейчас такая мода соцсети, TikTok.