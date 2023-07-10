Соцсети – залог узнаваемости? Настя Кравченко рассказала о своём пути
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Алена Сырова, СТВ:
Настя, какую роль играют социальные сети в вашей узнаваемости?
Настя Кравченко, артист:
Социальные сети конкретно в моем случае сыграли ключевую роль. Я выложила видео с московского шоу, оно буквально по щелчку… Я думала, я и TikTok – ну, нет, это две разные сферы. Где я, а где TikTok ваш? Выложила видео, не заходила туда неделю, захожу – 5,5 миллиона. Под моим звуком, под «Ромашками» больше 5 000 видео за эту неделю собралось. И у людей, которые выкладывали, тоже. Популярные блогеры подхватили, которые еще больше набирали на свои звуки «ромашковые». Оно очень быстро разлетелось, попало в чарты на первые позиции, особенно в новогодние праздники, когда корпоративы и вот это вот все. У меня отметки через каждые пять минут, населенные пункты какие-то, дискотеки сельские, они там под «Ромашки» танчат. Очень быстро набралась аудитория: у меня было порядка 500 подписчиков, сейчас – почти 100 тысяч.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но соцсети – это же площадка. Все же было снято телевизионными камерами для телевизионного проекта. А ты изначально была телевизионным проектом, просто соцсети распространили телевизионный контент и пошли разносить его, да?
Настя Кравченко:
Это правда.
Кирилл Казаков:
То есть изначально телевидение сделало тебя. А потом – ну, неважно, радио, соцсети. Ну, у нас сейчас такая мода соцсети, TikTok.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я еще дополню, что блогеры не просто так выкладывают у себя контент, это все финансовая поддержка.
Кирилл Казаков:
Если бы ты спела «Ромашки», скажем так, у себя в зале в флакон духов или дезодорант, как это делают дети в 15 лет, ты бы вряд ли раскрутилась до чартов.
Настя Кравченко:
Неправда! Все дело случая, все дело секунды, в которую ты выложишь и места, в котором ты выложишь. Каждый хэштег. Когда «Ромашки» три месяца были на подъеме, потом немножечко охваты падали, и кто-то создал маску, где кривится лицо очень смешно и ромашка торчит вокруг лица. Я действительно дома поставила на кухне [телефон – прим. ред.], покривлялась под эту маску смешную – опа! – опять 2 миллиона. То есть вообще от этого не зависит, все дело судьбы и случая.
Алена Сырова:
Здесь Кирилл говорит об изначальной популярности. Яркая, сочная картинка привлекла внимание. Мы же все хотим смотреть красивую, «вылизанную» картинку, даже если она кажется максимально естественной. За всем самым естественным всегда стоит больше всего работы. Мне кажется, вопрос был об этом.
Кирилл Казаков:
Соцсети – это хорошее дополнение, я прекрасно понимаю. Но насколько телевидение важно. На самом деле вы – дети X-Factor, как ни крути. В вашей судьбе это будет в любом случае.
Настя Кравченко:
Да. Это самое первое и самое главное.
Кирилл Казаков:
Даже если вы возьмете очень большие мировые премии музыкальные, дай бог вам этого…
Настя Кравченко:
… все началось именно с X-Factor. Я это признаю, я это понимаю. Я обожаю этот канал, уважаю проект, обожаю всех людей, которые там находились, очень благодарна им. Это навсегда в моей душе, в моем сердце.
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