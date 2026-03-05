Новости по тегу #Настя Кравченко

«Это прекрасная, мощная вокально песня с хорошим смыслом о любви».
«Я счастлива, что несмотря на волнение, неизведанность, непонятность этой дорожки, удалось достойно представить страну, побороть волнение».
«Уровень уже чувствуется: от нашей страны – Настя Кравченко, от России – SHAMAN. Это стоит видеть!»
Мега-певица, которая рвет и разрывает все и вся. Я отслеживаю много в соцсетях.
Помимо уже известных песен, прозвучат новые, которые выйдут в альбоме в декабре.
На сольном концерте, кроме излюбленных хитов, Настя Кравченко представит семь новых песен.
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