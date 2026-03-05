Прямой эфир

Новости по тегу #Настя Кравченко

Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью
05 марта 2026 08:16

Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью

Быть первопроходцем – это очень почётно. Настя Кравченко рассказала о конкурсе «Интервидение»
25 сентября 2025 11:43

Быть первопроходцем – это очень почётно. Настя Кравченко рассказала о конкурсе «Интервидение»

Настя Кравченко представит Беларусь на «Интервидении – 2025». Как готовились к конкурсу и где пройдёт масштабное шоу?
27 мая 2025 07:16

Настя Кравченко представит Беларусь на «Интервидении – 2025». Как готовились к конкурсу и где пройдёт масштабное шоу?

«2024-й – это появление ярчайшей молодой звезды», – чем Солодухе запомнился уходящий год
31 декабря 2024 09:13

«2024-й – это появление ярчайшей молодой звезды», – чем Солодухе запомнился уходящий год

А Солодуха будет? Пообщались с Настей Кравченко о ее первом сольном концерте
20 ноября 2024 11:37

А Солодуха будет? Пообщались с Настей Кравченко о ее первом сольном концерте

Настя Кравченко готовит большой сольный концерт. Узнали о главных сюрпризах
19 ноября 2024 08:51

Настя Кравченко готовит большой сольный концерт. Узнали о главных сюрпризах

Почему X-Factor, а не «Славянский базар»? Никита Белько и Настя Кравченко поделились опытом
10 июля 2023 18:55

Почему X-Factor, а не «Славянский базар»? Никита Белько и Настя Кравченко поделились опытом

Соцсети – залог узнаваемости? Настя Кравченко рассказала о своём пути
10 июля 2023 18:48

Соцсети – залог узнаваемости? Настя Кравченко рассказала о своём пути

«На меня работает огромная команда». Как теперь живёт суперфиналистка X-Factor. Belarus Настя Кравченко
05 ноября 2022 12:48

«На меня работает огромная команда». Как теперь живёт суперфиналистка X-Factor. Belarus Настя Кравченко