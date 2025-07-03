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«С хлебом будем. И с картошкой тоже»: Лукашенко заверил белорусов

03 июля 2025 11:44
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«С хлебом будем. И с картошкой тоже»: Лукашенко заверил белорусов-0

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 июля во время посещения мемориального комплекса «Курган Славы» отметил, что благоприятные погодные условия обещают хороший урожай. По его мнению, дожди пошли на пользу, и полей никогда таких не было. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Господь подарил нам хорошую погоду. Дожди, дожди, но это на пользу. Смотрите, никогда таких полей не было. Значит, с хлебом будем. И с картошкой тоже», – заметил Президент.

Президент спросил о ходе уборки у у председателя Минского облисполкома и премьер-министра страны – оба они подтвердили, что все идет по плану. 

Лукашенко также высказал пожелание озеленить территорию вокруг мемориала и создать там парк, подчеркнув важность благоустройства исторических мест.

Фото: president.gov.by

# общество # Александр Лукашенко # Урожай

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