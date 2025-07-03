Пример героических предков показывает: за будущее надо бороться – Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 июля, в День Независимости, возложил венок к подножию Кургана Славы и выступил с обращением к народу. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он отметил, что для большинства белорусов этот праздник является символом мира, свободы и независимости.

Глава государства напомнил о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны и отметил, что именно тогда героизм красноармейцев, партизан и подпольщиков стал основой победы.

«Пример наших героических предков показывает: за будущее надо бороться. Человек всегда может и должен противостоять злу, каким бы сильным и изощренным оно ни было», – сказал Президент.

Лукашенко отметил, что Курган Славы является символом памяти и мужества, и сказал, что сохранение духа предков – это обязанность современных поколений. В своем выступлении он отметил, что мир вновь сталкивается с опасностями, и призвал молодежь объединиться, чтобы защитить будущее.

Он также сделал акцент на важности национального единства, укрепления экономики и обороны, назвав это долгом перед предками и потомками. В завершение своей речи Президент пожелал гражданам здоровья и процветания, выразив уверенность в светлом будущем Беларуси.