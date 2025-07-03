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Лукашенко призвал людей доброй воли объединиться против мирового пожара

03 июля 2025 09:19
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Лукашенко призвал людей доброй воли объединиться против мирового пожара-0

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко на церемонии празднования Дня Независимости в мемориальном комплексе «Курган Славы» выступил с призывом к единению перед лицом глобальных угроз. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент констатировал, что мир находится на переломе и действия Запада могут привести к катастрофе. Он отметил, что задача всех людей доброй воли, особенно молодежи, – объединиться во имя спасения человечества.

«Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты», – заявил Александр Лукашенко. «Задача всех людей доброй воли и в первую очередь молодежи – объединиться, остановить безумцев. Остановить во имя будущего всего человечества», – сказал он.

Лукашенко также заявил, что на примере наших предков мы учимся тому, что нужно сражаться за будущее и останавливать зло, каким бы сильным оно ни казалось.

Фото: president.gov.by

# День Независимости # Александр Лукашенко

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