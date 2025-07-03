О сохранении ценностей, международных проектах и значимости Дня Независимости! Интервью с Натальей Кочановой

Беларусь продолжает идти по пути динамичного развития, а Национальное собрание – это один из фундаментальных институтов, обеспечивающих ее стабильность и процветание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках своей деятельности парламентарии принимает законы, регулирующие экономическую, социальную и культурную сферы, а также участвует в утверждении программ и бюджета. О нашей независимости, стремлении к развитию и какими принципами страна должна руководствоваться, чтобы сохранить свою уникальность – об этом мы поговорили с Натальей Кочановой, председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси. Екатерина Забенько, СТВ:

Сегодня мы отмечаем один из главных государственных праздников, День Независимости, который тесно связан с историей нашей страны. Какие ценности нам необходимо защищать, чтобы сохранить свою идентичность, свободу и строить устойчивое будущее? «Мы должны сделать все, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы много про это говорим в последнее время, потому что понимаем, как меняется очень быстро мир. Появляются новые горячие точки на планете, и это не может нас не беспокоить. А мы живем в суверенной, независимой, красивой и любимой Беларуси, где мир и спокойствие. Но мы понимаем, что это не данность, которая может быть раз и навсегда. Мы сегодня должны сделать все. Каждый от кого-то зависит. А зависит это все от нас, от нашего народа во многом. Должны сделать все, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Это очень важно. Поэтому, конечно, сохранять свои традиционные ценности, духовно-нравственные, жить по своим законам, жить в соответствии со своими традициями и всегда помнить, что самое главное – у тебя должно быть в душе – это любовь к твоей Родине, к твоей земле.

Екатерина Забенько:

Совет Республики активно развивает международное сотрудничество по принципу миролюбивой и многовекторной внешней политики. Какие впереди проекты и встречи? Каких результатов вы от них ожидаете? О подготовке к международным проектам Наталья Кочанова:

Это тоже основное направление нашей деятельности. В Национальном собрании работает 42 группы дружбы, пять комиссий высокого уровня и комитетов, которые определяют наше взаимодействие со многими странами. Мы являемся членами Межпарламентского союза, работаем очень активно в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, в Ассамблее ОДКБ и ряде других международных организаций. И эта деятельность очень важна. Это те площадки, где можем мы донести и сказать правду о своей стране., что мы и делаем. Мы доносим правду о нашей Беларуси и говорим о том, как живет наш народ, какие у нас работают и действуют законы, чем сегодня живет наша страна. И поверьте, нас слышат.

Наталья Кочанова:

Сейчас в рамках нашего сотрудничества с Российской Федерацией в эти дни проходит молодежное мероприятие «Поезд Памяти» в четвертый раз. Через несколько дней будем принимать у нас очень важный молодежный форум, проводится под эгидой Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, «Дети Содружества». К нам приезжают ребята из восьми стран бывшего Советского Союза. Это мероприятие юбилейное, оно проводится в десятый раз. Мы впервые принимаем это молодежное мероприятие у нас в стране. И, конечно, мы постараемся сделать все, чтобы ребятам было интересно, чтобы они могли ознакомиться с историей нашей страны, ближе познакомиться с Беларусью, подружиться, что немаловажно. Когда сегодня будет дружить, общаться молодежь, видеть, как живут наши страны, и ценить ту политику, которая проводится, в частности, в нашей стране, то мы понимаем, что у нашей страны есть будущее и будущее это будет великолепным. 100 контрактов на 700 млн! Кочанова об итогах XII Форума регионов Беларуси и России.

Наталья Кочанова:

У нас будет в августе проходить Белорусско-Узбекский женский форум предпринимателей. Уже третий год подряд. Но хочу отметить, что мы тоже расширили рамки этого мероприятия, этого форума. Не только женское предпринимательство. Мы будем проводить секцию, которая будет посвящена местным органам самоуправления. Ну и, конечно, традиционно мы готовимся к очередной сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, на которой рассматриваются очень важные, актуальные вопросы для наших стран. Это будет очередная сессия, проходящая в Душанбе, в Таджикистане. Для нас очень важно сотрудничество с Китайской Народной Республикой. У нас сложились добрые и тесные отношения. Мы по итогам визита в прошлом году создали комитет высокого уровня. И в этом году в Беларуси провели второе заседание этого комитета.

Наталья Кочанова:

Кроме того, мы прекрасно понимаем, что в мире сегодня одному выстоять и выдержать очень непросто. А когда есть рядом те, кто разделяют с тобой взгляды и на международных площадках, и по тем вопросам, которые реализуются внутри каждой страны, а это внутренняя политика каждого государства, тогда мы понимаем, что это тоже укрепляет нашу политическую мощь наших стран. Поздравление с Днем Независимости Республики Беларусь