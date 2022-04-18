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«Сначала несли на носилках». Что чувствует космонавт после приземления и как проходит реабилитация?

18 апреля 2022 09:21
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

«Сначала несли на носилках». Что чувствует космонавт после приземления и как проходит реабилитация? -1

Юлия Артюх, СТВ:
Ваши ощущения уже после первого полета, когда вы прилетели на Землю?

«Сначала несли на носилках». Что чувствует космонавт после приземления и как проходит реабилитация? -4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Во-первых, это был замечательный такой запах свежего воздуха, когда открылся люк. Естественно, была такая тяжесть во всех, наверное: в руках, в ногах. То есть тяжело было передвигаться. Мозжечок не может выдерживать вертикаль, к которой мы все привыкли, спокойно ходим. То сеть мышечный аппарат он готов к передвижению, к ходьбе, но вертикаль ты держать не можешь. Поэтому первое время нас сначала несли на носилках, потом начинают поддерживать, чтобы мы начинали шагать уже сами. И это, как говорят врачи, начинается такой небольшой период реабилитации – прямо от момента посадки. Ты уже начинаешь нагружать организм именно земным тяготением, земными условиями.

«Сначала несли на носилках». Что чувствует космонавт после приземления и как проходит реабилитация? -7

Юлия Артюх:
Это, конечно, невероятные ощущения. Нам этого не понять. После того, как вы ступаете на землю, вы говорите, это фактически начинается реабилитация, привыкание. Сколько длится самый тяжелый период?

«Сначала несли на носилках». Что чувствует космонавт после приземления и как проходит реабилитация? -10

Олег Новицкий:
Самый тяжелый период, естественно, первые несколько дней. Опять же, каждый организм по-своему реагирует на попадание в невесомость и на последующее возвращение на землю. Допустим, на третий-пятый день я уже абсолютно самостоятельно могу ходить. В принципе, меня уже не качает так сильно – это очень быстро восстанавливается. И поэтому в профилактории у нас положено находиться 21 день – это так называемый период острой реабилитации. Но насколько я знаю, где-то за неделю, в принципе, все ребята укладываются, чтобы спокойно уже пойти домой и уже находиться с врачом просто на связи.

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# Белорусские космонавты # общество # Юлия Артюх # Олег Новицкий # Фотофакт

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