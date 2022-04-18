«Сначала несли на носилках». Что чувствует космонавт после приземления и как проходит реабилитация?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

Юлия Артюх, СТВ:

Ваши ощущения уже после первого полета, когда вы прилетели на Землю?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Во-первых, это был замечательный такой запах свежего воздуха, когда открылся люк. Естественно, была такая тяжесть во всех, наверное: в руках, в ногах. То есть тяжело было передвигаться. Мозжечок не может выдерживать вертикаль, к которой мы все привыкли, спокойно ходим. То сеть мышечный аппарат он готов к передвижению, к ходьбе, но вертикаль ты держать не можешь. Поэтому первое время нас сначала несли на носилках, потом начинают поддерживать, чтобы мы начинали шагать уже сами. И это, как говорят врачи, начинается такой небольшой период реабилитации – прямо от момента посадки. Ты уже начинаешь нагружать организм именно земным тяготением, земными условиями.