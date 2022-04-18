«Сначала несли на носилках». Что чувствует космонавт после приземления и как проходит реабилитация?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Юлия Артюх, СТВ:
Ваши ощущения уже после первого полета, когда вы прилетели на Землю?
Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Во-первых, это был замечательный такой запах свежего воздуха, когда открылся люк. Естественно, была такая тяжесть во всех, наверное: в руках, в ногах. То есть тяжело было передвигаться. Мозжечок не может выдерживать вертикаль, к которой мы все привыкли, спокойно ходим. То сеть мышечный аппарат он готов к передвижению, к ходьбе, но вертикаль ты держать не можешь. Поэтому первое время нас сначала несли на носилках, потом начинают поддерживать, чтобы мы начинали шагать уже сами. И это, как говорят врачи, начинается такой небольшой период реабилитации – прямо от момента посадки. Ты уже начинаешь нагружать организм именно земным тяготением, земными условиями.
Юлия Артюх:
Это, конечно, невероятные ощущения. Нам этого не понять. После того, как вы ступаете на землю, вы говорите, это фактически начинается реабилитация, привыкание. Сколько длится самый тяжелый период?
Олег Новицкий:
Самый тяжелый период, естественно, первые несколько дней. Опять же, каждый организм по-своему реагирует на попадание в невесомость и на последующее возвращение на землю. Допустим, на третий-пятый день я уже абсолютно самостоятельно могу ходить. В принципе, меня уже не качает так сильно – это очень быстро восстанавливается. И поэтому в профилактории у нас положено находиться 21 день – это так называемый период острой реабилитации. Но насколько я знаю, где-то за неделю, в принципе, все ребята укладываются, чтобы спокойно уже пойти домой и уже находиться с врачом просто на связи.
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