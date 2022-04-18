Бег, силовые упражнения и тренажёры. Какая физическая подготовка нужна космонавтам?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Во-первых, на Земле у нас минимум два дня в неделю физкультура должна присутствовать. Естественно, многим из нас нравится, когда больше и, допустим, когда у нас есть самоподготовка, и нет таких задач, связанных, допустим, с изучением теории какой-то или каких-то систем, мы с удовольствием тратим время на самоподготовку, на физкультуру. Я, допустим, люблю играть в теннис. Опять же, приветствуется. И бегом мы занимаемся, и работаем на тренажерах, и на силовых. Допустим, велосипед – все что угодно, все что тебе хочется. На каждом занятии присутствует специалист по физподготовке, который может тебе, допустим, подсказать, если ты где-то, может быть, как-то отстаешь или какие-то не те показатели выдаешь. Он может подсказать какой-то объем специальных упражнений. Но в основном мы занимаемся абсолютно самостоятельно. А на станции у нас каждый день два с половиной часа отводится на физкультуру. Это как жесткое условие для того, чтобы организм понимал, что нагрузка есть и тогда очень хорошо сохраняется кальций в костях, то есть мышечная масса сохраняется, поскольку в условиях невесомости организм очень быстро это все сбрасывает. Поскольку крепость костей, объем мышц абсолютно не нужны в невесомости.

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