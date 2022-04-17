Врачи оценивают здоровье с запасом на два года. Полетит ли Олег Новицкий четвёртый раз в космос?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель.

Юлия Артюх, СТВ:

За вашими плечами три полета. Собираетесь продолжать дальше летать?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Во-первых, все зависит от состояния моего здоровья, которое будет оценено после отпуска на медицинской комиссии. Я очень надеюсь и практически уверен, что все будет хорошо, и после подтверждения медиками, соответственно, я могу опять попасть в программу подготовки и выполнить четвертый полет.

Юлия Артюх:

Что включает в себя медицинское обследование для того, чтобы полететь в космос? Что необходимо поддерживать? Физическую форму, психическое состояние здоровья или какие-то еще важные моменты?

Олег Новицкий:

В принципе, вы сами ответили на этот вопрос. Естественно – это физическая форма, психологическое состояние человека. Опять же, когда врачи нас обследуют, то они берут, скажем так, состояние человека не именно на данный момент, а еще какой-то резерв. Поскольку у нас впереди, если мы готовимся к полету, где-то полтора года подготовки. Я должен быть здоров вот эти полтора года подготовки и плюс еще полугодовой полет. То есть они смотрят уже с запасом где-то минимум на два года.

Юлия Артюх:

То есть, такой продолжительный период, да, сразу? Олег Новицкий:

Да. Прогноз они делают, естественно, каждого космонавта, которого ставят в экипаж.