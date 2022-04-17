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Врачи оценивают здоровье с запасом на два года. Полетит ли Олег Новицкий четвёртый раз в космос?

17 апреля 2022 18:09
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель.

Врачи оценивают здоровье с запасом на два года. Полетит ли Олег Новицкий четвёртый раз в космос?-1

Юлия Артюх, СТВ:
За вашими плечами три полета. Собираетесь продолжать дальше летать?

Врачи оценивают здоровье с запасом на два года. Полетит ли Олег Новицкий четвёртый раз в космос?-4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Во-первых, все зависит от состояния моего здоровья, которое будет оценено после отпуска на медицинской комиссии. Я очень надеюсь и практически уверен, что все будет хорошо, и после подтверждения медиками, соответственно, я могу опять попасть в программу подготовки и выполнить четвертый полет.

Врачи оценивают здоровье с запасом на два года. Полетит ли Олег Новицкий четвёртый раз в космос?-7

Юлия Артюх:
Что включает в себя медицинское обследование для того, чтобы полететь в космос? Что необходимо поддерживать? Физическую форму, психическое состояние здоровья или какие-то еще важные моменты?

Врачи оценивают здоровье с запасом на два года. Полетит ли Олег Новицкий четвёртый раз в космос?-10

Олег Новицкий:
В принципе, вы сами ответили на этот вопрос. Естественно – это физическая форма, психологическое состояние человека. Опять же, когда врачи нас обследуют, то они берут, скажем так, состояние человека не именно на данный момент, а еще какой-то резерв. Поскольку у нас впереди, если мы готовимся к полету, где-то полтора года подготовки. Я должен быть здоров вот эти полтора года подготовки и плюс еще полугодовой полет. То есть они смотрят уже с запасом где-то минимум на два года.

Врачи оценивают здоровье с запасом на два года. Полетит ли Олег Новицкий четвёртый раз в космос?-13

Юлия Артюх:
То есть, такой продолжительный период, да, сразу?

Олег Новицкий:
Да. Прогноз они делают, естественно, каждого космонавта, которого ставят в экипаж.

Врачи оценивают здоровье с запасом на два года. Полетит ли Олег Новицкий четвёртый раз в космос?-16

Юлия Артюх:
Я помню, когда у нас состоялась с вами встреча на открытии магазина «Мерч Первого», и я попросила сфотографироваться, а вы мне строго наказали: без маски не буду. 

Врачи оценивают здоровье с запасом на два года. Полетит ли Олег Новицкий четвёртый раз в космос?-19

Олег Новицкий:
Я думаю, вы не сильно обиделись, потому что я только вернулся из полета. Иммунитет очень слабый, поэтому берег, скажем так, не только свое здоровье, но и здоровье окружающих, поэтому это было оправдано. Надо принимать условия игры.

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# Белорусские космонавты # общество # Юлия Артюх # Олег Новицкий # Фотофакт

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