Важна регулярность. Как учить несколько иностранных языков одновременно?

Многие считают, что если учить два иностранных языка одновременно, то в голове возникнет «языковая каша». И в самом деле, такое может быть, если неправильно подходить к делу. Лучше выбирать языки из одной языковой группы у них обязательно найдутся схожие правила и лексика. Самая распространенная группа германских языков – это английский и немецкий.

Егор Куницкий, одновременно изучает два иностранных языка:

В школе у нас был выбор между английским и немецким, и мы решили, что не помешало бы изучать два языка параллельно. Многие говорят, что немецкий гораздо сложнее английского в плане грамматики и так далее, но лично мне немецкий дается проще. Два языка хорошо, а три еще лучше. В школе китайский, в университете английский, а на курсах итальянский. Миф или реальность? Давайте спросим у Ани.

Анна Билейчик, изучает три иностранных языка:

Иногда тяжело, когда забываются слова одного языка и помнишь только слова другого. Я разделила по дням недели. Ольга Славинская преподает более 15 лет. Началось все с английского, но в университете пришлось изучать еще два дополнительных языка: французский и испанский.

Ольга Славинская, преподаватель, методист, основатель центра английского языка:

Самое сложное – это первый этап, это первый период, когда вы только приступаете к изучению языка. Действует такой эффект, который называется интерференция в языковой среде – это когда два языка друг-другу мешают. Вам нужна система, программа, вам нужен проводник, который покажет, куда вам идти, что делать и почему.

В обучении важна не длительность, а регулярность. Уделяйте языку по 30 минут в день, но делайте это ежедневно. Используйте стикеры, раскладывайте их по дому, чтобы быстрее запомнить новые слова. Слушайте фоном подкасты, музыку, но не перегружайте себя информацией. Ольга Славинская:

Пока вы не перейдете языковой барьер, а это через практику только можно сделать. Вы не сможете двигаться дальше. Разговаривайте со своим котом, со своими родителями, с друзьями. Возьмите, сделайте себе раз в неделю, например, день английского.

Изучение двух языков одновременно – трудоемкий процесс. Самоконтроль и дисциплина очень важны в этом деле. Ведь с первого раза найти опытного наставника не так-то просто.

Максим Пронько, методист образовательного центра FormItalia:

В Европе, как правило, посещение образовательных программ не является обязательным. Это остается на усмотрение слушателей. В педагогический состав центра FormItalia входят только действующие преподаватели столичных вузов. В центре не просто изучают языки, но и помогают погрузиться в культуру страны.

Дарья Бадулина, директор образовательного центра FormItalia:

Мы постоянно пытаемся вовлечь в среду обучения. Также предлагаем нашим обучающимся посетить кинопремьеры, театральные постановки, которые связаны с культурой языка стран, которые они непосредственно изучают. Ну и наконец, самый простой способ облегчить процесс обучения – вычислить свой тип восприятия информации.