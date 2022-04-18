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Лукашенко: тому, кто наживается на беде людей, пощады никогда не будет

18 апреля 2022 08:51
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Новости Беларуси. Тому, кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения, генеральным прокурором и председателем Комитета государственной безопасности, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу предупредить: тому, кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет.

Главной темой встречи стала борьба с коррупцией в медицинской отрасли, в том числе возбужденное еще в 2018 году дело против врачей-ортопедов. 

Александр Лукашенко:
Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки.

# Коррупция # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич

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