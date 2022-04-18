Бесплатные экскурсии по городу. Как пройдёт Международный день памятников и исторических мест в Беларуси?

Новости Беларуси. Международный день памятников и исторических мест отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории нашей страны находится четыре объекта, которые включены в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Это Мирский и Несвижский замки, геодезическая дуга Струве, а также национальный парк «Беловежская Пуща».

К знаковой дате в международном календаре запланировано множество мероприятий в разных уголках Беларуси. В Гомеле 18 апреля пройдут две бесплатных экскурсии. Первая познакомит с историей города. Участники пройдут по археологическому маршруту и познакомятся с достопримечательностями. Также гостям предложат посетить Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей и совершить путешествие в прошлое, полное захватывающих историй из жизни его именитых владельцев.