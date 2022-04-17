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Олег Новицкий о Лукашенко: «Считаю, что он сделал очень много для республики»

17 апреля 2022 17:49
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель.

Олег Новицкий о Лукашенко: «Считаю, что он сделал очень много для республики» -1

Юлия Артюх, СТВ:
Вы очень часто встречаетесь с нашим Президентом как формально, так и неформально. Во Дворце Независимости на вашем награждении с вами была вся ваша семья – это тоже особый случай. Какое впечатление у вас об Александре Лукашенко?

Олег Новицкий о Лукашенко: «Считаю, что он сделал очень много для республики» -4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Впечатления об Александре Григорьевиче у меня самые замечательные. Потому что, я считаю, что он сделал очень много для республики, очень много. Самое главное, что за все годы его правления, в стране всегда был мир – это очень ценно. Я считаю, что люди, которые жили в это время и которые родились уже при действующем Президенте, должны это оценить. Опять же, он настолько простой человек, он даже простой в общении. С ним настолько приятно разговаривать на любые темы, и тяжело сказать, что ты говоришь с первым лицом государства, настолько комфортно чувствуешь себя рядом с ним.

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# Белорусские космонавты # общество # Олег Новицкий # Юлия Артюх # Александр Лукашенко # Фотофакт

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