Олег Новицкий о Лукашенко: «Считаю, что он сделал очень много для республики»

Юлия Артюх, СТВ: Вы очень часто встречаетесь с нашим Президентом как формально, так и неформально. Во Дворце Независимости на вашем награждении с вами была вся ваша семья – это тоже особый случай. Какое впечатление у вас об Александре Лукашенко?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Впечатления об Александре Григорьевиче у меня самые замечательные. Потому что, я считаю, что он сделал очень много для республики, очень много. Самое главное, что за все годы его правления, в стране всегда был мир – это очень ценно. Я считаю, что люди, которые жили в это время и которые родились уже при действующем Президенте, должны это оценить. Опять же, он настолько простой человек, он даже простой в общении. С ним настолько приятно разговаривать на любые темы, и тяжело сказать, что ты говоришь с первым лицом государства, настолько комфортно чувствуешь себя рядом с ним.

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