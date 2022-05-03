«Случайных людей в медицине быть не должно». Пошли ли дети Дмитрия Шевцова по стопам родителей?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.
Юлия Артюх, СТВ:
В 18 лет вы женились, в 24 первый ребенок появился – сын. Сын пошел по вашим стопам?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Нет. У меня двое детей. Старший не пошел по нашим стопам.
Юлия Артюх:
Вот. По нашим стопам. Ваша же супруга работает врачом.
Дмитрий Шевцов:
Да. Честно говоря, хотелось, чтобы сын пошел.
Юлия Артюх:
Хотели вы, да?
Дмитрий Шевцов:
Я хотел. Супруга меня поддерживала. Сын как бы колебался, но хватило здравомыслия не перегнуть. Я его учил, давал ему уклон на гуманитария. То, что надо идти в этом направлении. Он гимназию закончил очень хорошо. Он поступал даже в медицинский институт, подавал документы. Я у него спрашиваю: ты честно для себя ответь, хочешь быть врачом? Он сказал: нет. Я сказал: все, тогда уходим. Потому что случайных людей в медицине быть не должно.
Юлия Артюх:
А младший сын?
Дмитрий Шевцов:
Младший еще школьник. Он заканчивает девять классов. Я не думаю, что он пойдет по стопам нашим. Более того, я уверен, что однозначно не пойдет. Потому что, при слове «медицина» и один, и второй фактически в обморок падают. Поэтому тут мимо точно.
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