«Случайных людей в медицине быть не должно». Пошли ли дети Дмитрия Шевцова по стопам родителей?

Дмитрий Шевцов:

Я хотел. Супруга меня поддерживала. Сын как бы колебался, но хватило здравомыслия не перегнуть. Я его учил, давал ему уклон на гуманитария. То, что надо идти в этом направлении. Он гимназию закончил очень хорошо. Он поступал даже в медицинский институт, подавал документы. Я у него спрашиваю: ты честно для себя ответь, хочешь быть врачом? Он сказал: нет. Я сказал: все, тогда уходим. Потому что случайных людей в медицине быть не должно.