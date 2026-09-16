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Новости по тегу #Белорусское общество Красного Креста

МАЗ и Белорусский Красный Крест подписали соглашение о сотрудничестве
16 сентября 2026 08:39

МАЗ и Белорусский Красный Крест подписали соглашение о сотрудничестве

Белорусский Красный Крест утвердил обновленную миссию и стратегические приоритеты до 2031 года
08 сентября 2026 14:44

Белорусский Красный Крест утвердил обновленную миссию и стратегические приоритеты до 2031 года

Портфели и сертификаты для покупок к школе получили в Минске дети мигрантов из Украины
28 августа 2026 06:34

Портфели и сертификаты для покупок к школе получили в Минске дети мигрантов из Украины

«Няня вместо мамы» и «Петелька добра» – о проектах Белорусского Красного Креста поговорили с волонтерами
14 июля 2026 12:52

«Няня вместо мамы» и «Петелька добра» – о проектах Белорусского Красного Креста поговорили с волонтерами

В Беларуси проходит масштабный марафон донорства
11 июня 2026 11:31

В Беларуси проходит масштабный марафон донорства

Около 150 человек стали частью команды – как в прошла церемония посвящения в волонтеры Красного Креста
28 мая 2026 12:04

Около 150 человек стали частью команды – как в прошла церемония посвящения в волонтеры Красного Креста

Более 100 молодых людей со всей страны пополнили ряды волонтеров Белорусского Красного Креста
26 мая 2026 17:43

Более 100 молодых людей со всей страны пополнили ряды волонтеров Белорусского Красного Креста

Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду
20 января 2026 09:28

Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду

25 лет на службе! О невероятных человеческих историях, езде на байке и любви к Родине – Интервью с Аллой Смоляк
04 января 2026 10:25

25 лет на службе! О невероятных человеческих историях, езде на байке и любви к Родине – Интервью с Аллой Смоляк

Члены Общества Красного Креста никогда не шли вразрез государству – Алла Смоляк
04 января 2026 10:01

Члены Общества Красного Креста никогда не шли вразрез государству – Алла Смоляк

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ
10 декабря 2025 17:37

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ

В Гродно завершилась благотворительная кампания Красного Креста «Ёлка желаний»
11 января 2025 08:36

В Гродно завершилась благотворительная кампания Красного Креста «Ёлка желаний»