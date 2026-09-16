Новости по тегу #Белорусское общество Красного Креста

Работники МАЗа – уже давно часть большой команды милосердия. Они сдают кровь и участвуют в других добрых акциях. Теперь это партнерство выходит на новый уровень. Самым активным промышленникам сегодня вручили удостоверения волонтеров.
Организация продолжит укреплять волонтерское движение, активно привлекая молодежь, школьников и взрослых.
Помощь от городской организации Белорусского Красного Креста получили 100 детей.
Проект «Няня вместо мамы» сущетсвует с 2016 года и объединил много людей. Частью команды проекта «Петелька добра» может стать любой человек, у которого есть желание творить добро.
Врачи напоминают – одна донация способна спасти в три-четыре человеческие жизни, однако предугадать, когда именно кому-то понадобится переливание, невозможно.
Ежегодно более 200 тысяч человек получают помощь Белорусского Красного Креста. Организация работает сразу в нескольких направлениях.
Сегодня в рядах волонтеров Красного Креста больше 15 тысяч человек. Самый заметный приток новичков отмечается в Минской городской организации.
В районах Минска развернуто пять стационарных пунктов, а также один мобильный.
Гостья нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк.
«Мы никогда не шли вразрез страны. Мы всегда за страну».
Студенты пройдут специальное обучение – научатся оказывать первую помощь и психологическую поддержку.
В роли добрых волшебников выступили не только представители Красного Креста, но также организации и предприятия гродненского региона. Они в эти новогодние и рождественские дни объединились, чтобы зажечь детские сердца радостью.
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