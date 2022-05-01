«Я нужен системе здравоохранения». Как Дмитрий Шевцов попал в парламент и зачем вернулся в медицину?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.

Юлия Артюх, СТВ:

Ваша парламентская деятельность. Вы были в парламенте в 2012-м году. Как так сложилось, что вы попали в законотворческую деятельность?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Это, наверное, мечта любого человека, который является депутатом. А я в свое время работал депутатом еще, когда работал первым заместителем главного врача в Жлобине. Я тогда был депутатом Жлобинского районного Совета депутатов. Это было крайне необходимо, потому что ты отвечаешь за финансирование, за ритмичность работы района, он был в моем подчинении. Плюс больше половины учреждений здравоохранения, которые в Жлобине находились, поэтому решать вопросы можно было через сессию: выступать не как гость, а как депутат. Когда ты выступаешь и говоришь, что есть финансирование на такие-то вещи, у тебя планируется то-то. А ведь в подчинении все: от фельдшерско-акушерского пункта до центральной больницы – весь уровень оказания медицинской помощи. Надо сделать так, чтобы, прежде всего в этой маленькой деревне, в которой есть ФАП, чтобы помощь была своевременной: и ремонт был, и медикаменты, и все остальное. Поэтому я избрался тогда, я понял, что это надо. Я тогда сам проинициировал, что я хочу быть депутатом районного Совета. Дальше уже коллективом выдвинулся и работал, пока не перевелся на работу в город Минск в 2005 году.

Дмитрий Шевцов:

Потом через какой-то промежуток времени, я хронологию уже не помню, в 2008 году, наверное, я работал главным врачом центральной поликлиники города Минска. В подчинении – не только то население, которое относится к поликлинике, но и весь район в том числе: это и инфекционная больница, и стоматологические поликлиники, и детские поликлиники – в Советском районе работал города Минска. Поэтому меня коллеги и инициировали на то, что надо выдвигаться в Горсовет. Я выдвинулся. Меня поддержали. Главный врач же на виду. Люди либо «за», либо нет. Наработок было достаточно, я был депутатом городского Совета с, по-моему, 2010 года. В 2011 году меня избрали на должность председателя Белорусской ассоциации врачей. Мне тоже это было достаточно неожиданно. Когда коллеги приехали и сказали: у нас перевыборы, мы хотим, чтобы ты возглавил эту организацию. Предложил мой учитель, организатор здравоохранения, который меня в свое время, начиная с 2002 года, учил организации здравоохранения. Я не смог отказаться, согласился. И мы командой работаем до сих пор. Поэтому это тоже дало большим плюсом мне – общественная деятельность. Были все предпосылки, чтобы в 2012-м году выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Палаты представителей. Не скрою, идея, опять же, как бы зернышко мне один из посетителей заложил, который на приеме мне сказал: а чего вы не идете дальше? Я так подумал – на самом деле, да. Надо брать команду и пробовать. Попробовал – получилось. Юлия Артюх:

Два раза.

Дмитрий Шевцов:

Потом уже я понимал, что это логическое завершение, потому что ты идешь с предвыборной программой для того, чтобы сделать все, что ты прописал от первого до последнего пункта. Было пару позиций. Одна принципиальная – по отцовскому отпуску, который я не смог сделать в первом созыве.

Юлия Артюх:

Это про декретный отпуск для отцов вы говорите? Поступил на стоматолога, хотел быть урологом. Почему Дмитрий Шевцов стал реаниматологом и причём здесь жена? Подробнее здесь.

Дмитрий Шевцов:

Да. Для отцов. Это моя инициатива была. Заканчивая свой первый срок, я решил выдвинуть свою кандидатуру на второй, потому что меня люди знали уже не как главного врача, а как депутата парламента в своем округе. Обо мне было очень много положительных отзывов, поэтому я достаточно легко и свободно победил и стал депутатом второй раз. Юлия Артюх:

Потом после второго вашего депутатства вы пошли обратно в медицину?

Дмитрий Шевцов:

После депутатства я понимал, что я нужен системе здравоохранения. Потому что я и организатор здравоохранения высшей категории, и у меня аспирантура, и у меня опыт парламентской деятельности, который пригодится в любой специальности, и высшее образование Академии управления, и подготовка серьезная. Поэтому, когда появилась вакансия главного врача первой больницы, я охотно пошел туда работать. Потому что больница большая, сложная. Она на виду – это первая больница. Сложная тем, что там очень много специальностей, начиная от акушерства и гинекологии, заканчивая кардиохирургией. Восемь кафедр – это очень сложный механизм, поэтому, придя туда, я понял: ого, как сложно. Потому что, выбывая из системы здравоохранения, несмотря на то, что ты находишься рядом, очень сложно настроиться. Здесь очень важна команда. Команда моих коллег, которые работали в клинике, главных врачей, которые помогали для того, чтобы вникнуть, комитета по здравоохранению.