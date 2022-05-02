«Обязательно будет вопрос о Великой Отечественной войне». Введут ли уроки исторического образования в Беларуси?

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Вопрос такой: школьники восьмых, девятых, десятых, одиннадцатых классов. Где-то там в голове, как их оттуда вырвать? Это первая история. А вторая, вернусь к российскому опыту, разговор идет о том, что Министерство просвещения Российской Федерации уже со следующего года с первого класса вводит уроки исторического образования. У нас есть такие мысли? Или мы пока на это тоже смотрим со стороны?

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Давайте так: мы со стороны не смотрим. Сразу к вопросу: уроки исторического образования, да? У нас есть уроки истории в учреждениях образования. Их никто не отменял. Есть учреждения образования, где от Франциска Скорины, от Юрович и до сегодняшнего дня. Дети проходят всю историю Беларуси. Понятно, учебники совершенствуются, программы совершенствуются. По поводу девятого, десятого, одиннадцатого, любого класса N я скажу так…

Алена Сырова, СТВ:

Подождите, но акцент у нас все-таки на период Великой Отечественной войны. Александр Кадлубай:

Хорошо. Педагоги качественные – это важно. Педагоги, которые считают себя патриотами и являются ими. Но мы еще говорим о поколении родителей и о семье. Мы сегодня много говорили о молодежи и о детях. Вот 1 700 ребят – там у родителей все хорошо в семье и в голове. Кирилл Казаков:

Ну раз они привели сюда, то понятно.

Александр Кадлубай:

Они привели, они позволили. Есть вопросы к родителям. Есть программа патриотического воспитания населения. Именно населения. Ни молодежи, ни детей. Она говорит, что нужно смотреть в аспекте патриотического воспитания и той же памяти о войне в целом, потому что родители – это то поколение, которое выросло, когда было слабина. И сегодня их дети ходят в школу. Кирилл Казаков:

И эти же люди выходили в августе 2020 года на улицы.

Алена Сырова:

А что делать, если родители против? Александр Кадлубай:

Работать педагогу, работать школе. Алена Сырова:

То есть педагог должен воспитать не только ребенка, но и родителей.

Александр Кадлубай:

Я скажу такую далекую вещь, но она не может быть по-другому: воспитать новое поколение родителей. Потому что это постоянный процесс. Те ростки вырастут, они заведут семьи, у них будут свои дети. Нет, работать в рамках программы, понятно, нужно со взрослым населением на заводах, у станков, как это положено, в коллективах социальных учреждений. Но работать в системе патриотического воспитания с детьми, тем самым организуется сменяемость поколений. По акценту на войне: у нас сейчас стоит задача, которая выполняется. У нас есть курс очень хороший, который с 2004 года разработан, «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)». Он очень подробный. Но когда-то, к сожалению, от него ушли. Мы сейчас к нему возвращаемся в рамках факультативного занятия. Но факультатив – это выбрал, не выбрал. Поэтому для подготовки к экзаменам ученикам будет рекомендовано выбрать этот курс, так как при выполнении экзаменационных билетов и подготовки обязательно будет вопрос о Великой Отечественной войне. У нас 20 билетов, вторым вопросом – Великая Отечественная война. Чтобы школьнику подготовиться и педагогу подготовить этот курс в девятом классе…

Кирилл Казаков:

А не будет ли перекоса? Ведь мы так долго говорили, что мы гордимся и временем Речи Посполитой, временем ВКЛ. У нас был и статут, и Скорина, и Сапега. И мы вдруг резко делаем перекос на Великую Отечественную войну. Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Время поменялось. Александр Кадлубай:

Мы не берем учебную программу и делаем вот так: Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая – раз, и убрали. У нас же остается в учебной программе и Полоцкое княжество, и феодальная раздробленность, у нас остается ВКЛ, остается Речь Посполитая.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Давайте так: гордиться надо всей историей. Забывать нельзя, нельзя выбрасывать. Потому что в каждом периоде были свои изюминки, исторические факты, который вошли в наш ментально-психологический код. Другой вопрос: почему мы говорим о Великой Отечественной войне? Это тот последний эпохальный период, который у нас еще в памяти. Начиная с технологий элементарно, что в армии применяются сейчас, потому что это хорошая учеба армейских подразделений, и завершая идеологией. Просто последний рубеж был. Кирилл Казаков:

Почему время поменялось?