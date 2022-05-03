«Это 800 тысяч долларов». Эколог рассказала, как с помощью крышечек от бутылок можно заработать деньги

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Татьяна, вы занимаетесь проектом «Новая жизнь взамен на крышечки». Можете более подробно рассказать?
Татьяна Фоминова, эколог:
Это социально-благотворительный проект с экологической составляющей. Ежегодно на свалках образуется четыре тысячи тонн крышечек. Это 800 тысяч долларов. Есть решение этой проблемы – проект «Новая жизнь взамен на крышечки». Проект проходит в три этапа. На первом этапе мы собираем крышечки в специальные контейнеры, находящиеся в торговых центрах или других объектах. После идет передача на сортировку и вторичную переработку этих крышечек на платной основе. За счет полученных средств мы оказываем помощь больным детям и взрослым, кто нуждается.
Кристина Сущеня, СТВ:
Я сегодня покупала бутылку воды, и на крышке написано «Пожалуйста, правильно утилизируйте». Хорошо, можно сортировать раздельно бутылки, те же крышечки. Если говорить об одежде, куда можно одежду сдавать?
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Есть специализированные организации, которые осуществляют сбор бывшего потребления одежды, а также организации, которые проводят различные благотворительные акции. Туда можно сдавать для повторного использования.
Татьяна Фоминова:
Есть благотворительный проект «Калі ласка». Они принимают одежду бывшего употребления и раздают нуждающимся или продают, если хорошие вещи.
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