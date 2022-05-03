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«Это 800 тысяч долларов». Эколог рассказала, как с помощью крышечек от бутылок можно заработать деньги

03 мая 2022 07:11
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Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Это 800 тысяч долларов». Эколог рассказала, как с помощью крышечек от бутылок можно заработать деньги-1

Илона Волынец, СТВ:  
Татьяна, вы занимаетесь проектом «Новая жизнь взамен на крышечки». Можете более подробно рассказать?  

«Это 800 тысяч долларов». Эколог рассказала, как с помощью крышечек от бутылок можно заработать деньги-4

Татьяна Фоминова, эколог:  
Это социально-благотворительный проект с экологической составляющей. Ежегодно на свалках образуется четыре тысячи тонн крышечек. Это 800 тысяч долларов. Есть решение этой проблемы – проект «Новая жизнь взамен на крышечки». Проект проходит в три этапа. На первом этапе мы собираем крышечки в специальные контейнеры, находящиеся в торговых центрах или других объектах. После идет передача на сортировку и вторичную переработку этих крышечек на платной основе. За счет полученных средств мы оказываем помощь больным детям и взрослым, кто нуждается.  

«Это 800 тысяч долларов». Эколог рассказала, как с помощью крышечек от бутылок можно заработать деньги-7

Кристина Сущеня, СТВ:  
Я сегодня покупала бутылку воды, и на крышке написано «Пожалуйста, правильно утилизируйте». Хорошо, можно сортировать раздельно бутылки, те же крышечки. Если говорить об одежде, куда можно одежду сдавать?  

«Это 800 тысяч долларов». Эколог рассказала, как с помощью крышечек от бутылок можно заработать деньги-10

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:  
Есть специализированные организации, которые осуществляют сбор бывшего потребления одежды, а также организации, которые проводят различные благотворительные акции. Туда можно сдавать для повторного использования.  

«Это 800 тысяч долларов». Эколог рассказала, как с помощью крышечек от бутылок можно заработать деньги-13

Татьяна Фоминова:  
Есть благотворительный проект «Калі ласка». Они принимают одежду бывшего употребления и раздают нуждающимся или продают, если хорошие вещи.  

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# Экология # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Татьяна Фоминова # Анастасия Воробьева # Фотофакт

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