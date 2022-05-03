«Это 800 тысяч долларов». Эколог рассказала, как с помощью крышечек от бутылок можно заработать деньги

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Татьяна, вы занимаетесь проектом «Новая жизнь взамен на крышечки». Можете более подробно рассказать?

Татьяна Фоминова, эколог:

Это социально-благотворительный проект с экологической составляющей. Ежегодно на свалках образуется четыре тысячи тонн крышечек. Это 800 тысяч долларов. Есть решение этой проблемы – проект «Новая жизнь взамен на крышечки». Проект проходит в три этапа. На первом этапе мы собираем крышечки в специальные контейнеры, находящиеся в торговых центрах или других объектах. После идет передача на сортировку и вторичную переработку этих крышечек на платной основе. За счет полученных средств мы оказываем помощь больным детям и взрослым, кто нуждается.

Кристина Сущеня, СТВ:

Я сегодня покупала бутылку воды, и на крышке написано «Пожалуйста, правильно утилизируйте». Хорошо, можно сортировать раздельно бутылки, те же крышечки. Если говорить об одежде, куда можно одежду сдавать?