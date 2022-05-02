«Это был ад». Почему Дмитрий Шевцов не любит вспоминать студенческие годы?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.

Юлия Артюх, СТВ:

Родители ваши чем занимались? Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Мать у меня учительница младших классов. Юлия Артюх:

А папа военный?

Дмитрий Шевцов:

А папа был военным. Служил в армии, потом остался работать по контракту. Какое-то время работал по контракту, но я так понял, что когда я уже появился четвертым в семье, то родители приняли решение, что надо идти на гражданку, как говорится, чтобы уже мочь содержать семью из шести человек. Четверо детей, я самый последний. Я такой последыш, причем очень-очень последыш. У меня большая разница с моими сестрами, братьями, от 15 до 9 лет, поэтому я понимаю, что меня уже никто не ожидал. Во всяком случае, из моих братьев и сестер. И отец всю жизнь работал газоэлектросварщиком, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать семью.

Юлия Артюх:

Родители вас поддержали с вашим выбором, когда вы сказали: все, решил – в металлургию не пойду, буду врачом, поеду поступать в вуз?

Дмитрий Шевцов:

Конечно, поддержали, потому что мне мать помогала, она из учительской среды, поэтому она мне помогала найти репетитора, который бы со мной занимался химией. Но я не знаю, наверное, какая-то неуверенность была. Я даже по своим сестрам смотрю, они обе медалистки. Старшая пошла в училище педагогическое. Вторая моя сестра – 11 лет разницы – она зубной техник. Она закончила минский медицинский техникум. Она единственный и первый представитель медицинской династии. Не врачебной, но тем не менее. Брат тоже не имел высшего образования. Но я решил поступать в мединститут.