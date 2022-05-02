«Это был ад». Почему Дмитрий Шевцов не любит вспоминать студенческие годы?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.
Юлия Артюх, СТВ:
Родители ваши чем занимались?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Мать у меня учительница младших классов.
Юлия Артюх:
А папа военный?
Дмитрий Шевцов:
А папа был военным. Служил в армии, потом остался работать по контракту. Какое-то время работал по контракту, но я так понял, что когда я уже появился четвертым в семье, то родители приняли решение, что надо идти на гражданку, как говорится, чтобы уже мочь содержать семью из шести человек. Четверо детей, я самый последний. Я такой последыш, причем очень-очень последыш. У меня большая разница с моими сестрами, братьями, от 15 до 9 лет, поэтому я понимаю, что меня уже никто не ожидал. Во всяком случае, из моих братьев и сестер. И отец всю жизнь работал газоэлектросварщиком, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать семью.
Юлия Артюх:
Родители вас поддержали с вашим выбором, когда вы сказали: все, решил – в металлургию не пойду, буду врачом, поеду поступать в вуз?
Дмитрий Шевцов:
Конечно, поддержали, потому что мне мать помогала, она из учительской среды, поэтому она мне помогала найти репетитора, который бы со мной занимался химией. Но я не знаю, наверное, какая-то неуверенность была. Я даже по своим сестрам смотрю, они обе медалистки. Старшая пошла в училище педагогическое. Вторая моя сестра – 11 лет разницы – она зубной техник. Она закончила минский медицинский техникум. Она единственный и первый представитель медицинской династии. Не врачебной, но тем не менее. Брат тоже не имел высшего образования. Но я решил поступать в мединститут.
Юлия Артюх:
Еще не самый легкий вуз выбрали.
Дмитрий Шевцов:
Ну да. Наверное, тогда просто не понимал, куда иду. Потому что это реально очень и очень сложно. Если некоторые друзья и товарищи вспоминают студенческую жизнь с легкой ностальгией. Потому что не только учиться надо было, но и было время для отдыха, для веселья. Я, честно говоря, студенческие годы просто не хочу вспоминать. Потому что это был ад, когда ты сидишь и занимаешься только тем, что учишь и учишь, и учишь. И все. Иногда спишь.
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