Международная деятельность и переговорные процессы. Как работает Белорусский Красный Крест?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.
Юлия Артюх, СТВ:
Вам нравится ваша работа?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Вы знаете, очень. Это очередная ступень, причем такой достаточно серьезный шаг вперед. По той простой причине: вы же знаете, что каноны работы Красного Креста и медицины очень переплетаются. Милосердие, гуманизм, сострадание, нейтральность – что присутствует у медиков, что у сотрудников Красного Креста. Это основополагающие принципы. Плюс здесь колоссально пригодился мой опыт депутатской деятельности. Я все время думал, когда же в полной мере он пригодиться. Потому что семь лет – это такая великолепная школа. Я благодарен богу, что мне удалось работать и избирателем в том числе, быть депутатом. Задаток, зерно, ростки в человека вкладывает.
Дмитрий Шевцов:
Тут получилось, как раз сошлись все звезды – и медицина здесь нужна, потому что очень смежные специальности вообще, и депутатская деятельность. Потому что это международная деятельность, переговорные процессы, знание законодательства. Ты работаешь как общественная организация в сцепке практически с подавляющим большинством всех министерств и ведомств, начиная от системы здравоохранения, соцзащиты, МИД, МВД и Госпогранкомитета. То есть здесь ты должен ориентироваться и четко понимать, что можно, что нельзя, как законодательство коррелирует друг с другом. То есть здесь сложилось все, поэтому я очень благодарен.
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