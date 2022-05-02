Международная деятельность и переговорные процессы. Как работает Белорусский Красный Крест?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Вы знаете, очень. Это очередная ступень, причем такой достаточно серьезный шаг вперед. По той простой причине: вы же знаете, что каноны работы Красного Креста и медицины очень переплетаются. Милосердие, гуманизм, сострадание, нейтральность – что присутствует у медиков, что у сотрудников Красного Креста. Это основополагающие принципы. Плюс здесь колоссально пригодился мой опыт депутатской деятельности. Я все время думал, когда же в полной мере он пригодиться. Потому что семь лет – это такая великолепная школа. Я благодарен богу, что мне удалось работать и избирателем в том числе, быть депутатом. Задаток, зерно, ростки в человека вкладывает.