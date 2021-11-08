«Существует отдельный батальон». Кто будет контролировать исполнение закона о геноциде?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Кто будет контролировать законодательство в сфере нарушения отрицания геноцида? Как будут возбуждаться эти уголовные дела? Будет какой-то мониторинг со стороны прокуратуры организован или со стороны другого какого-то ведомства? И самый больной вопрос, который сейчас задают наши беглые оппы: что будет запрещено? Вы сами понимаете, чего они больше всего боятся, что будет запрещено.