«Существует отдельный батальон». Кто будет контролировать исполнение закона о геноциде?
Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Кто будет контролировать законодательство в сфере нарушения отрицания геноцида? Как будут возбуждаться эти уголовные дела? Будет какой-то мониторинг со стороны прокуратуры организован или со стороны другого какого-то ведомства? И самый больной вопрос, который сейчас задают наши беглые оппы: что будет запрещено? Вы сами понимаете, чего они больше всего боятся, что будет запрещено.
Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:
Безусловно, работа будет проводиться и по анализу, по пресечению этой деятельности. И, наверное, прежде всего надо нацелить свою работу на профилактическую деятельность по недопущению этого. Один из способов предотвратить героизацию фашистов, отрицание геноцида – это сам факт расследования уголовного дела.
Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
У нас даже есть, существует отдельный специализированный батальон – это Министерство обороны, которое занимается вопросами именно поиска захоронений, установлением имен. Например, за последние пять лет, насколько я владею информацией, порядка 400 объектов было найдено, мест захоронения, более 600 имен было восстановлено. Как говорят, пока последний солдат не будет изъят из земли, до тех пор будет война продолжаться. Слава богу, что есть у нас такие институты, которые занимаются, и они успешны на протяжении уже многих десятилетий.
«Каждый день в нашем городе умирали». Почему Беларусь имеет право говорить о геноциде народа? Читайте здесь.